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Bu saatten sonra yemek yiyenlerin ömrü kısalıyor! Canan Karatay'dan hayat kurtaran tavsiye

Sağlıklı beslenme konusunda yaptığı bilinçlendirici açıklamalarıyla tanınan Prof. Dr. Canan Karatay geçtiğimiz aylarda beslenme saatlerine dair önemli bir uyarıda bulundu. Televizyon programlarına katılarak geniş bir kitleye seslenen ünlü doktor, doğru beslenmenin yanı sıra doğru yeme saatlerinin de hayati bir rol oynadığını vurguladı.

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Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 20:38 Güncelleme 11 Şubat 2024, 20:38
Bu saatten sonra yemek yiyenlerin ömrü kısalıyor! Canan Karatay’dan hayat kurtaran tavsiye

Ünlü sağlık uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenlere önemli önerilerde bulunuyor. İşte Karatay'ın sağlıklı yaşam ve beslenme konularındaki değerli tavsiyeleri...

7'DEN SONRA YEMEK YEMEYİN!

Prof. Dr. Canan Karatay, önemli önerileriyle dikkat çekiyor. Karatay'ın vurguladığı birinci nokta, akşam saatlerinde yemek yeme alışkanlığının sağlığımızı olumsuz etkileyebileceği. Saat 7'den sonra yemek yemeyi tercih etmemiz, sindirim sistemi sağlığımızı korumak adına önemli.

BU KİŞİLERİN FELÇ RİSKİ ARTIYOR

Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, geç saatte yemek yemenin insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu gösteriyor. 100 bin kişinin katıldığı 7 yıl süren araştırmaya göre, akşam 9'dan sonra yemek yiyenlerin felç geçirme veya geçici iskemik atak riskinin %28 daha yüksek olduğu belirlendi. Gece geç saatlerdeki yemek tüketimi, kan basıncının yükselmesine neden olarak kalp krizi ve felç riskini artırabilir. Araştırma, gece boyunca yemek yemeden geçirilen her bir saatin felç riskini %7 oranında azalttığını da ortaya koydu. Bu nedenle, akşam yemeğini erken saatlerde tüketmenin, sindirim sürecini düzenlemeye ve sağlığı korumaya yardımcı olabileceği vurgulanıyor.

ACIKMADAN YEMEK YEMEYİN

İkinci olarak, açlık hissi geldiğinde doğru zamanda ve sağlıklı besinlerle beslenmenin önemini vurguluyor. Açlık hissi geldiğinde aceleyle değil, vücudun ihtiyaçlarını doğru zamanda karşılayarak sağlıklı bir yaşamı desteklememiz gerektiğini belirtiyor.

DOĞAL VE SAĞLIKLI BESLENME

Sağlıklı beslenme prensiplerini vurgulayan Karatay, işlenmiş gıdalardan kaçınılması, sebze ve meyve tüketiminin artırılması gerektiğini belirtiyor. Doğal ve gerçek besinlerin tercih edilmesini öneriyor.

FİZİKSEL AKTİVİTE

Sağlıklı yaşamın bir parçası olarak düzenli egzersizin önemine dikkat çeken uzman, hem fiziksel hem de zihinsel sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğunu vurguluyor.

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