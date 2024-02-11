Bu saatten sonra yemek yiyenlerin ömrü kısalıyor! Canan Karatay’dan hayat kurtaran tavsiye

BU KİŞİLERİN FELÇ RİSKİ ARTIYOR

Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, geç saatte yemek yemenin insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu gösteriyor. 100 bin kişinin katıldığı 7 yıl süren araştırmaya göre, akşam 9'dan sonra yemek yiyenlerin felç geçirme veya geçici iskemik atak riskinin %28 daha yüksek olduğu belirlendi. Gece geç saatlerdeki yemek tüketimi, kan basıncının yükselmesine neden olarak kalp krizi ve felç riskini artırabilir. Araştırma, gece boyunca yemek yemeden geçirilen her bir saatin felç riskini %7 oranında azalttığını da ortaya koydu. Bu nedenle, akşam yemeğini erken saatlerde tüketmenin, sindirim sürecini düzenlemeye ve sağlığı korumaya yardımcı olabileceği vurgulanıyor.