Birden bire taşan süte son! Ocağınız 1 damla bile kirlenmeyecek! Tereyağı yöntemi ile fokur fokur kaynatın

Süt, kaynama sürecinde su buharı oluşturarak hacmini genişletir ve köpürmeye başlar, bu da sütün taşmasına neden olan yaygın bir sorundur. Ancak, evde mutfak kazalarını önlemek için basit ancak etkili birkaç yöntemle süt taşma sorununu ortadan kaldırmak mümkün.

Sütün kaynama sırasında ortaya çıkan su buharı ve yoğun yapısı, genellikle sütün taşmasına yol açar. Ancak artık, mutfaklarda bu sorunla başa çıkmak için pratik çözümler mevcut. Uzmanlar, ev hanımlarının işini kolaylaştıran ve sütün taşmasını engelleyen birkaç etkili yöntemi öneriyor.