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Baharı beklerken ters köşe yaşandı! Kar, yağmur, fırtına, ne varsa o tarihte geliyor! İstanbul, Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzurum, Kars, Muş, Rize...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu haritasını paylaştı ve bir dizi uyarıda bulundu. İstanbul dahil birçok kent için kar ve kuvvetli yağış alarmı verildi. İşte kar ve fırtınanın geleceği o tarih...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 17:43 Güncelleme 11 Şubat 2024, 17:43
Baharı beklerken ters köşe yaşandı! Kar, yağmur, fırtına, ne varsa o tarihte geliyor! İstanbul, Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzurum, Kars, Muş, Rize...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayınladığı yeni hava durumu haritasıyla birlikte İstanbul dahil birçok kent için kar ve kuvvetli yağış alarmı verdi. İşte kar ve fırtınanın etkili olacağı tarihler ve detaylar...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kıyılarda 80 km/saat) eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Açıklamada, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

14 KENT İÇİN SARI ALARM

Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan, Iğdır

22 KENT İÇİN SARI VE TURUNCU ALARM

Ağrı, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Giresun, Hakkari, İzmir, Kars, Kırklareli, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan¸ Iğdır

14 ŞUBAT TARİHİ VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası 14 Şubat Çarşamba günü ülkemizi etkisi altına alacak.

14 Şubat'ta etkili olması beklenen soğuk hava dalgasıyla ilgili olarak yetkililer, güncel hava durumu raporlarını takip etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları konusunda halkı bilgilendiriyor.

KUVVETLİ LODOS GELİYOR

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli zaman zaman fırtına (40-70 km/saat, hamleli 80 km/saat), Tekirdağ, İstanbul ve Bursa çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/saat), bu illerin yüksek kesimlerinde zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

GÜNEY EGE'DE FIRTINA

Güney Ege'de rüzgarın, bugün sabahın ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

KUZEY EGE'DE FIRTINA

Kuzey Ege'de rüzgarın, dün öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

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