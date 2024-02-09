Kadınlar ve çocukların 1 günlük demir ihtiyacını gideriyor! 3 tane yemek yeterli! Yanaklarınız, dudaklarınız al al olacak

DENİZ ÜRÜNLERİ: Balık, karides ve istiridye gibi deniz ürünleri, demir bakımından zengin birer kaynaktır. Ayrıca omega-3 yağ asitleri gibi diğer besin maddelerini de içerir.

KABAK ÇEKİRDEĞİ: Kabak çekirdeği, demir içeriği yüksek olan mükemmel bir tohumdur. Aynı zamanda bakır, manganez ve çinko gibi mineralleri içerir.