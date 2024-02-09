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Kadınlar ve çocukların 1 günlük demir ihtiyacını gideriyor! 3 tane yemek yeterli! Yanaklarınız, dudaklarınız al al olacak

Bağışıklık sisteminin güçlü olması, vücudun yeterli demir deposuna sahip olmasına bağlıdır. Özellikle kadınlar ve çocuklar, demir eksikliği konusunda daha hassas olduklarından, günlük beslenmelerine demir açısından zengin gıdalar eklemelidir.

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 21:52 Güncelleme 09 Şubat 2024, 21:52
Kadınlar ve çocukların 1 günlük demir ihtiyacını gideriyor! 3 tane yemek yeterli! Yanaklarınız, dudaklarınız al al olacak
Demir, beyinden cilt sağlığına kadar vücuttaki tüm metabolik süreçlerde önemli bir rol oynar. İşte demir içeren bazı önemli yiyecekler...

3 TANE YEMEK YETERLİ

KURU KAYISI: Kurutulmuş meyveler arasında kuru kayısı, demir açısından zengin bir seçenektir. Aynı zamanda lif, potasyum ve beta-karoten içerir. Günde 3 adet kuru kayısı yemek demir deponuzu doldurmanıza yardımcı olacak.

KIRMIZI ET: Kırmızı et, protein, selenyum ve çinko ile birlikte yüksek miktarda demir içerir. Sığır eti ve kuzu eti, bu mineralin sağlıklı alımını destekler.

ISPANAK: Ispanak, demirin yanı sıra C vitamini ve potasyum içerir. Yeşil sebzeler arasında en iyi demir kaynaklarından biridir.

DENİZ ÜRÜNLERİ: Balık, karides ve istiridye gibi deniz ürünleri, demir bakımından zengin birer kaynaktır. Ayrıca omega-3 yağ asitleri gibi diğer besin maddelerini de içerir.

KABAK ÇEKİRDEĞİ: Kabak çekirdeği, demir içeriği yüksek olan mükemmel bir tohumdur. Aynı zamanda bakır, manganez ve çinko gibi mineralleri içerir.

UYARI: Demir alımınızın kalsiyum veya bazı baklagiller ile birleştirilmesinden kaçınılması, demirin emilimini etkileyebilecek önemli bir faktördür. Doktorunuzun önerileri doğrultusunda beslenme alışkanlıklarınızı düzenlemek, demir seviyelerinizi korumak ve sağlıklı bir yaşam sürmek için önemlidir.

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