Beylikdüzü’nde metrobüs arızası ölüm getirdi! Kontrol için araçtan inen şoföre başka metrobüs çarptı

İstanbul'da İBB yönetimindeki İETT'ye bağlı araçlar arıza ve kazalarla gündemden düşmüyor.
METROBÜS ARIZASI ÖLÜM GETİRDİ
Beylikdüzü'nde seyir halindeyken arızalanan metrobüsü kontrol etmek için araçtan inen şoförü Eyüp Maytalman'a, karşı yönden gelen metrobüs çarptı.
Kaza, 22.15 sıralarında Haramidere durağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Eyüp M. idaresinde bulunan metrobüs, Edirne istikametine seyir halindeyken arızalandı.
ARIZAYI KONTROL İÇİN İNİNCE BAŞKA METROBÜS ÇARPTI
Bu sırada, metrobüsü kontrol etmek için taralı alanda durarak araçtan inen şoför Eyüp M.'ye, karşı yönden gelen H.A.'nın kullandığı metrobüs çarptı.