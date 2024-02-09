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Beylikdüzü'nde metrobüs arızası ölüm getirdi! Kontrol için araçtan inen şoföre başka metrobüs çarptı

İstanbul'da İETT otobüsü, metro, metrobüs arıza ve kazalarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Beylikdüzü'nde seyir halindeki bir metrobüs arızalandı. Metrobüsü kontrol etmek için araçtan inen şoför Eyüp Maytalman'a karşı yönden gelen metrobüs çarptı. Hastaneye kaldırılan şoför Eyüp Maytalman hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 08:55 Güncelleme 09 Şubat 2024, 09:29
Beylikdüzü’nde metrobüs arızası ölüm getirdi! Kontrol için araçtan inen şoföre başka metrobüs çarptı

İstanbul'da İBB yönetimindeki İETT'ye bağlı araçlar arıza ve kazalarla gündemden düşmüyor.

Metrobüsün çarpmasıyla yaralanan metrobüs şoförü hayatını kaybetti

METROBÜS ARIZASI ÖLÜM GETİRDİ
Beylikdüzü'nde seyir halindeyken arızalanan metrobüsü kontrol etmek için araçtan inen şoförü Eyüp Maytalman'a, karşı yönden gelen metrobüs çarptı.

Kaza, 22.15 sıralarında Haramidere durağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Eyüp M. idaresinde bulunan metrobüs, Edirne istikametine seyir halindeyken arızalandı.

ARIZAYI KONTROL İÇİN İNİNCE BAŞKA METROBÜS ÇARPTI
Bu sırada, metrobüsü kontrol etmek için taralı alanda durarak araçtan inen şoför Eyüp M.'ye, karşı yönden gelen H.A.'nın kullandığı metrobüs çarptı.

Hayatını kaybeden metrobüs şoförü Eyüp MaytalmanHayatını kaybeden metrobüs şoförü Eyüp Maytalman

Çarpmanın şiddetiyle başından ağır yaralanan Eyüp M.'ye ilk müdahalesini metrobüslerin içinde bulunan yolcular yaparken, ihbarla olay yerine gelen ambulansla Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yoğun bakıma alınan Eyüp M., doktorların yaptığı müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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