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B sınıfı ehliyeti olanlar yaşadı! Artık o araçları da kullanabilecekler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş birliğiyle sürdürülen yeni düzenleme çalışmaları, motorlu taşıt kullanıcıları arasında büyük bir heyecan ve beklenti yaratıyor. Özellikle B sınıfı ehliyet sahiplerini ilgilendiren bu düzenlemeler, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle trafik güvenliğini artırmayı ve sürüş deneyimlerini genişletmeyi hedefliyor.

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 15:13 Güncelleme 09 Şubat 2024, 15:13
B sınıfı ehliyeti olanlar yaşadı! Artık o araçları da kullanabilecekler

Trafik kuralları ve düzenlemeleri sık sık güncellenirken, son zamanlarda geliştirilen yeni bir düzenleme sürücülerin ve ilgili sektör temsilcilerinin büyük ilgisini çekiyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen, bu düzenlemenin getireceği değişiklikler merakla bekleniyor. Yeni düzenlemenin ayrıntıları hakkında henüz net bilgiler olmamakla birlikte, sürücülerin trafik kurallarına uyumunu artırmaya ve trafik güvenliğini iyileştirmeye yönelik adımlar atılması bekleniyor.

BEKLENEN DEĞİŞİKLİKLER

Gündemin en önemli maddelerinden biri olan ve B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilmesini sağlayacak düzenleme, sürücüler için yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Bu değişiklik, aynı zamanda direksiyon eğitimi alma zorunluluğunu da beraberinde getiriyor. Eğitim programını başarıyla tamamlayan sürücülerin ehliyetleri, yeni hakları kapsayacak şekilde otomatik olarak güncellenecek, bu sayede güvenli ve bilinçli sürüş pratiğinin önü açılacak.

SÜRÜCÜ KURSLARINDA YENİ DÖNEM

Uzmanların açıklamalarına göre, düzenlemenin hayata geçirilmesiyle birlikte sürücü kursları da yeni bir döneme girecek. B sınıfı ehliyet sahipleri, bu kurslarda alacakları özel direksiyon eğitimleriyle yeni haklarına kavuşacak.

Eğitimlerin başarıyla tamamlanması, sürücü belgelerinin güncellenmesini sağlayacak, böylece kurslar, güvenli trafik akışının sağlanmasında kilit bir rol üstlenecek.

Yeni düzenlemeyle ilgili dikkat çeken bir diğer önemli nokta ise yaş sınırı. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bu konuyu ayrıca değerlendirdiği ve şu an için herhangi bir yaş sınırı öngörülmediği belirtiliyor.

Ancak bu konuda ilerleyen zamanlarda yapılacak değerlendirmelerle değişikliklerin olabileceği ifade ediliyor. Öte yandan, e-Ticaret kuruluşlarına kayıtlı sürücülerin bu düzenlemeden yararlanamayacağı, mevcut durumda B sınıfı ehliyet sahiplerinin yalnızca 50 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabildiği hatırlatılıyor.

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