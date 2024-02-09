B sınıfı ehliyeti olanlar yaşadı! Artık o araçları da kullanabilecekler

Trafik kuralları ve düzenlemeleri sık sık güncellenirken, son zamanlarda geliştirilen yeni bir düzenleme sürücülerin ve ilgili sektör temsilcilerinin büyük ilgisini çekiyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen, bu düzenlemenin getireceği değişiklikler merakla bekleniyor. Yeni düzenlemenin ayrıntıları hakkında henüz net bilgiler olmamakla birlikte, sürücülerin trafik kurallarına uyumunu artırmaya ve trafik güvenliğini iyileştirmeye yönelik adımlar atılması bekleniyor.

BEKLENEN DEĞİŞİKLİKLER Gündemin en önemli maddelerinden biri olan ve B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilmesini sağlayacak düzenleme, sürücüler için yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.