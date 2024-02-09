157 yıllık yaşamını bu besine borçlu! Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa bakın hangi besini önermiş

Bitlisli Zaro Ağa, uzun yaşam sırrını stresi hayatından uzak tutarak, sağlıklı ve dengeli bir yaşam tarzını benimsemekle bulmuş. Ayrıca tükettiği bir besin sebebiyle de ömrünün uzun olduğunu iddia etmiş. İşte o besin!
Bitlisli Zaro Ağa, uzun yaşam sırrını stresi hayatından uzak tutarak, sağlıklı ve dengeli bir yaşam tarzını benimsemekle bulmuş. Ayrıca tükettiği bir besin sebebiyle de ömrünün uzun olduğunu iddia etmiş. İşte o besin!
Bitlisli 18 çocuk babası Zaro Ağa, dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran uzun ömürlü isimlerden biri olarak biliniyor.
Tam 10 Osmanlı padişahı, 6 önemli savaş ve bir cumhurbaşkanı dönemini gözlemlemiş olan Zaro Ağa'nın yaşamı, 157 yıl boyunca pek çok tarihi olaya tanıklık etmişti. Ancak uzun yaşamının sırrı, dönemindeki sağlıklı beslenme alışkanlıklarında yatıyordu.
Zaro Ağa'nın uzun yaşamının sırrını açıkladığı röportajında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı: ev yapımı yoğurt.
Her gün düzenli olarak evde hazırlanan yoğurdu tüketen Zaro Ağa, Bitlis yöresinin doğal ürünlerine olan güveniyle bu besini tercih ediyordu.
O dönemde hazır ve işlenmiş gıdaların bulunmadığı bir zamanda yaşayan Zaro Ağa'nın sağlıklı beslenme tercihi, onun uzun yaşamının temel taşlarından biri olarak kabul ediliyor.
Ev yapımı yoğurdunun basit ama etkili bir mucize olduğunu savunan Zaro Ağa, dönemin doğal ve organik besinlerine erişimin kolaylığıyla beslenme alışkanlıklarını şekillendiriyordu. Bu sağlıklı tercih, Zaro Ağa'nın sağlık sorunlarına rağmen uzun bir yaşam sürmesine katkı sağlamıştı.