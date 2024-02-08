Fazla makarna pişirdiyseniz atmayın! Evde kalan makarnayı böyle değerlendirin! Daha lezzetli bir şey yok

Bu tarif sayesinde, mutfaktaki malzemeleri israf etmeden, sürpriz bir lezzet deneyimi yaşayabilirsiniz. Artık kuru makarnalarınız sıkıcı olmaktan çıkacak, bu lezzetli makarna köftesiyle sofranız renklenecek.
Bu tarif sayesinde, mutfaktaki malzemeleri israf etmeden, sürpriz bir lezzet deneyimi yaşayabilirsiniz. Artık kuru makarnalarınız sıkıcı olmaktan çıkacak, bu lezzetli makarna köftesiyle sofranız renklenecek.
MAKARNA KÖFTESİ TARİFİ
Makarna ve haşlanmış patatesin eşsiz buluşmasıyla hazırlanan bu lezzetli atıştırmalık özellikle öğrenciler ve çalışanlar arasında popülerdir. Hem lezzetli olması hem de hazırlanmasının kolay olması, onu her yaştan insanın mutfağında vazgeçilmez bir favori haline getirebilir.
Ekonomik ve kolay tarifimizle tanışın! Haşlanmış patates ve boncuk makarnanın mükemmel uyumuyla hazırlanan makarna köftesi tarifimiz, herkesin favorisi olacak.
Malzemeler:
2 adet haşlanmış patates
90 gram boncuk makarna (haşlanmış)
2 diş ezilmiş sarımsak
4 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz
50 gram eski kaşar peyniri (rendelenmiş)
35 gram ekmek kırıntısı (panko)
1 çay kaşığı tuz
½ çay kaşığı karabiber
2 yemek kaşığı un
Yapılışı:
Patatesleri haşlayıp soyun. Makarnaları haşlayın, süzün ve durulayın.
Geniş bir kapta patatesleri ezin, ezilmiş sarımsak, doğranmış maydanoz, rendelenmiş eski kaşar peyniri, panko ve boncuk makarnayı ekleyip iyice karıştırın. Tuz ve karabiber ekleyin.
Hazırladığınız karışımdan köfte büyüklüğünde parçalar koparıp unlu ellerle şekil verin. Üzerine biraz un serpin.
Büyük bir tavayı ısıtın ve köfteleri her iki tarafı da altın rengi oluncaya kadar kızartın.
Emici kâğıdın üzerine alarak sıcak olarak servis yapın.
Bu makarna köftesi tarifi, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda ekonomik olmasıyla da dikkat çekiyor. İster akşam yemeğinde, ister çay saatlerinde tüketebileceğiniz bu nefis tarif, kapıda misafirlerinize sunabileceğiniz ideal bir atıştırmalık olacak. Deneyenlerin favorisi olmaya aday! Afiyet olsun!