Pirincin tüm lezzetini alıp götüren hata! Pilav yaparken sakın bu yanlışa düşmeyin! Ev hanımları bile bilmiyor

Pilav pişirirken sıkça yapılan bir hata yemeğinizin lezzetini alıp götürüyor. Siz de bu hatayı sık sık yapıyorsanız mutlaka dikkat etmelisiniz. İşte detaylar...
Pilav pişirirken sıkça yapılan bir hata yemeğinizin lezzetini alıp götürüyor. Siz de bu hatayı sık sık yapıyorsanız mutlaka dikkat etmelisiniz. İşte detaylar...
PİLAV YAPARKEN BU HATAYI SAKIN YAPMAYIN
Pilav yaparken birçok kişinin yaptığı yaygın bir hata, gerçek tavuk suyu yerine hazır bulyonlar kullanmaktır.
Bu alışkanlığı terk etmek, pilavın lezzetini artırmak için önemlidir. Gerçek tavuk suyu, pilava daha derin bir tat ve aroma katar, hazır bulyonlarda ise genellikle yapay tatlandırıcılar ve katkı maddeleri bulunur.
Bu nedenle, gerçek tavuk suyu kullanarak pilavınıza daha doğal ve lezzetli bir tat verebilirsiniz.
PİLAVI KARIŞTIRMAYIN
Pilavı pişirirken sürekli karıştırmak, pilavın dokusunu bozabilir. Mümkün olduğunca az karıştırmak, pilavın kendi lezzetini korumasına yardımcı olacaktır.