Pirincin tüm lezzetini alıp götüren hata! Pilav yaparken sakın bu yanlışa düşmeyin! Ev hanımları bile bilmiyor

Pilav pişirirken sıkça yapılan bir hata yemeğinizin lezzetini alıp götürüyor. Siz de bu hatayı sık sık yapıyorsanız mutlaka dikkat etmelisiniz. İşte detaylar...

PİLAV YAPARKEN BU HATAYI SAKIN YAPMAYIN Pilav yaparken birçok kişinin yaptığı yaygın bir hata, gerçek tavuk suyu yerine hazır bulyonlar kullanmaktır.