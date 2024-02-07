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Evdeki limonlarınız bir daha küflenmeyecek! Aylarca bozulmadan saklama sıırrı

Günlük yaşamda sıkça kullanılan limonların, bozulmadan ve küflenmeden aylarca saklanabilmesinin sırrı çözüldü. Son yapılan araştırmalar, limonların dayanıklılığını artıran basit bir yöntemi gün yüzüne çıkardı, bu da evlerde ve marketlerde gıda israfını önemli ölçüde azaltabilir. İşte limonlarınızı aylarca saklamanın sırrı...

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 22:33 Güncelleme 07 Şubat 2024, 22:33
Evdeki limonlarınız bir daha küflenmeyecek! Aylarca bozulmadan saklama sıırrı

Araştırmacılar, limonların daha uzun süre taze kalabilmesi için etkili bir çözüm buldu. Limonları bozulmaya karşı korumanın temelinde ise asidik bir ortamın sürdürülmesi yatıyor. İşte limonu saklamanın yolları...

KÜFLENMEYEN LİMON SIRRI!

Limonlarınızı bütün olarak buzdolabında saklayın: Özellikle sıcak hava koşullarında limonları bütün olarak buzdolabında saklamak, bozulmalarını önleyebilir. Plastik poşetlere sararak buzdolabının orta rafına yerleştirmek, limonların ömrünü uzatabilir.

Kesilmiş limonları plastik ambalajla sarmak: Eğer limonlarınızı hemen kullanmayacaksanız, kesilmemiş halde saklamak daha iyidir. Eğer kesilmişse, yarısını plastik ambalajla sararak su kaybetmelerini engelleyebilir ve yaklaşık 3 gün boyunca taze tutabilirsiniz.

Limon suyunu sıkarak saklamak: Limon suyunu sıkmadan önce, limonları buzdolabında saklamak yerine suyunu sıkarak saklamak daha pratik olabilir. Bu sayede su kaybı yaşanmaz ve limon suyu daha uzun süre taze kalır.

Limon suyunu cam kavanoza ya da şişeye sıkarak saklamak: Limon suyunu uzun süre korumanın bir yolu da, suyunu sıktıktan sonra cam bir kavanoza veya şişeye aktarmaktır. Bu şekilde, limon suyu buzdolabında ağzı sıkıca kapatılmış bir kapta muhafaza edilebilir.

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