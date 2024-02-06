Geçmeyen öksürükler için, bir su bardağı sütü 3 adet ceviz içi ile kaynatıp için. Bu basit tarif, öksürüğü anında kesmeye yardımcı olabilir.

Sağlık Uyarısı: Herhangi bir sağlık sorunu için doğal çarelerin kullanımı öncesi, bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. Süt ve ceviz gibi doğal ürünlerin bileşenlerine karşı alerjiniz varsa veya herhangi bir sağlık sorununuz varsa, bu yöntemi kullanmadan önce doktorunuza başvurunuz.