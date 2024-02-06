Şiddeti dinmeyen acı | Enkaz altına babasına "Galiba öleceğim" diye fısıldadı cesetlerine ulaşıldı!

Baba Gövce, o gece şehir dışındaydı. Eşi Sena ve kızları Ece (6) ile Elif (10) enkaz altında kaldı. Elif, babasına defalarca sesli mesaj attı. En sonunda "Galiba öleceğim" diye fısıldadı. Karanlık saatlerin ardından cesetlerine ulaşıldı.
Baba Gövce, o gece şehir dışındaydı. Eşi Sena ve kızları Ece (6) ile Elif (10) enkaz altında kaldı. Elif, babasına defalarca sesli mesaj attı. En sonunda "Galiba öleceğim" diye fısıldadı. Karanlık saatlerin ardından cesetlerine ulaşıldı.
İşte o baba, bir yılın nasıl geçtiğini anlattı: Acı her gün artıyor. Elimde kalan tek şey; çocukların odasındaki perde, 2 toka, bir de telefon. Hayattayım ama bir tarafım onlarla öldü. Çok rica ediyorum, sevdiklerinize sıkı sıkı sarılın.
ŞİDDETİ DİNMEYEN ACI
Aylardan Şubat, günlerden Pazartesi'ydi. Saatler 04.17'yi gösterdiğinde Kahramanmaraş merkezli peş peşe iki deprem meydana geldi. 7.7 ve 7,6 şiddetindeki iki deprem 13 ilimizi yıktı. 53 bin 237 vatandaşımız hayatını kaybederken, binlercesi yaralandı. Enkazdan çıkan gözyaşları Türkiye'yi ağlattı. Mucize kurtuluşlar az da olsa acımızı hafifletti. Devlet millet el ele verip afet bölgesine aktı. Yaralar sarılmaya başlandı. Ve işte bugün o acının 1. yılıydı.
BİR DAHA DİNLEYEMEM
Hataylı Mümtaz Gövçe de o acıyı yaşayanlardandı. Gövçe, deprem sonrasında telefonuna düşen ve kızının sesinden gelen yardım çığlıklarıyla büyük acı yaşamıştı. 2 kızı ve eşi vefat eden Mümtaz Gövce kabristana gitti. "Ses kayıtlarını tutuyorum ama onları bir daha dinlemeye benim gücüm yok" dedi.
Osmaniye'den karısının doğumu için gittiği Kahramanmaraş'ta depreme yakalanan Ali Tapanç, yaşamını yitiren eşi Mislina'dan geriye kalan 1 yaşında ikizler Asya ve Aras ile hayata tutundu. Tapanç, "Evlatlarım her şeyim, onlarla teselli oluyorum. Evlatlarımdan ayrılamıyor, onları bırakıp bir yere çalışmaya da gidemiyorum. Yavrularımı bırakamam da zaten, onlar benim canım, kanım" diye konuştu.
Elife Çalışkan (80) depremlerden sonra hayatının en acı yüzüyle karşı karşıya kaldı. Depremde 2 oğlu ile eşlerini ve 7 torununu toprağa verdi. Acılı kadın evlatlarının kabristanına gitti. "Kuzularımı çok özlüyorum. Onlar benim her şeyimdi" diyerek gözyaşı döktü.
DEVLET SÖZÜ
Asrın felaketinden sonra devlet millet el ele verdi. Yaraları sarmak için harekete geçildi. Deprem konutları bitirilip sahiplerine teslim edildi. Diyarbakır'da da 6 bin 40 konut inşa edildi. Radyal temel üzerine perde beton olarak inşa edilen TOKİ'nin deprem evleri, hak sahiplerine teslim edilecek.