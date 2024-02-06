Şiddeti dinmeyen acı | Enkaz altına babasına "Galiba öleceğim" diye fısıldadı cesetlerine ulaşıldı!

Baba Gövce, o gece şehir dışındaydı. Eşi Sena ve kızları Ece (6) ile Elif (10) enkaz altında kaldı. Elif, babasına defalarca sesli mesaj attı. En sonunda " Galiba öleceğim " diye fısıldadı. Karanlık saatlerin ardından cesetlerine ulaşıldı.

İşte o baba, bir yılın nasıl geçtiğini anlattı: Acı her gün artıyor. Elimde kalan tek şey; çocukların odasındaki perde, 2 toka, bir de telefon. Hayattayım ama bir tarafım onlarla öldü. Çok rica ediyorum, sevdiklerinize sıkı sıkı sarılın.

ŞİDDETİ DİNMEYEN ACI

Aylardan Şubat, günlerden Pazartesi'ydi. Saatler 04.17'yi gösterdiğinde Kahramanmaraş merkezli peş peşe iki deprem meydana geldi. 7.7 ve 7,6 şiddetindeki iki deprem 13 ilimizi yıktı. 53 bin 237 vatandaşımız hayatını kaybederken, binlercesi yaralandı. Enkazdan çıkan gözyaşları Türkiye'yi ağlattı. Mucize kurtuluşlar az da olsa acımızı hafifletti. Devlet millet el ele verip afet bölgesine aktı. Yaralar sarılmaya başlandı. Ve işte bugün o acının 1. yılıydı.

BİR DAHA DİNLEYEMEM

Hataylı Mümtaz Gövçe de o acıyı yaşayanlardandı. Gövçe, deprem sonrasında telefonuna düşen ve kızının sesinden gelen yardım çığlıklarıyla büyük acı yaşamıştı. 2 kızı ve eşi vefat eden Mümtaz Gövce kabristana gitti. "Ses kayıtlarını tutuyorum ama onları bir daha dinlemeye benim gücüm yok" dedi.