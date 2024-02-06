Mezgitten salçaya çılgın indirim başlıyor! 10 Şubat’ta A101’e giden kârlı çıkacak

A101, 8 Şubat'ta müşterilerine özel bir indirim kampanyasıyla kapılarını aralıyor. A101'in 8 Şubat'ta başlayacak olan bu özel indirim kampanyası, 10 Şubat kataloğuyla da devam edecek. İşte A101'de haftanın tüm fırsatları!
A101, 8 Şubat'ta müşterilerine özel bir indirim kampanyasıyla kapılarını aralıyor. A101'in 8 Şubat'ta başlayacak olan bu özel indirim kampanyası, 10 Şubat kataloğuyla da devam edecek. İşte A101'de haftanın tüm fırsatları!
A101'in 8 Şubat kataloğunda yer alan teknolojik ürünler arasında öne çıkanlar şu şekilde:
Onvo 50' Ultra HD WEBOS 2.0 Smart Led Tv: 10.999 TL
TCL 303 2/32 GB Cep Telefonu: 2.599 TL
Piranha 2210 Bluetooth Kulaklık: 249 TL
Piranha 9918 Akıllı Bileklik: 199 TL
HI-LEVEL 55" Ultra HD WEBOS Smart Led Tv: 11.999 TL
Ev ihtiyaçlarına yönelik avantajlı fiyatlarla satışa sunulan ürünler arasında ise şu ürünler dikkat çekiyor:
Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 4.899 TL
Homend 1261H Dustrider Şarjlı Dik Süpürge: 3.499 TL
Singer M1605 Dikiş Makinesi: 3.999 TL
Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici: 649 TL
Güzellik ve kişisel bakım ürünlerinde cazip fiyatlar sunan A101 kataloğunda şu ürünler bulunuyor:
Aprilla AEP 7817 Epilatör: 349 TL
Aprilla Saç Kesme Makinesi: 329 TL
Aprilla Kamuflaj Desenli Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi: 249 TL
Aprilla Saç Düzleştirici: 299 TL
Hometech Saç Şekillendirici Fırça: 439 TL
Evlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan beyaz eşyalar ve mutfak ürünlerindeki indirimler de göz kamaştırıyor:
SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi: 10.999 TL
SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı: 18.499 TL
SEG BM 6001X Bulaşık Makinesi: 9.999 TL