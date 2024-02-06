SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Mezgitten salçaya çılgın indirim başlıyor! 10 Şubat'ta A101'e giden kârlı çıkacak

A101 8 Şubat Perşembe gününe özel olarak yayınladığı aktüel ürünler kataloğu ile birbirinden avantajlı fırsatları müşterileriyle buluşturuyor. Bu hafta, geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken A101 kataloğunda küçük ev aletleri, teknolojik ürünler, gıda ve kozmetik malzemeleri, koltuk takımı, beyaz eşyalar gibi birçok kategoride indirimli ürünler yer alıyor. Bu avantajlar 10 Şubat Cumartesi kataloğuyla artacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 11:02 Güncelleme 06 Şubat 2024, 11:02
Mezgitten salçaya çılgın indirim başlıyor! 10 Şubat’ta A101’e giden kârlı çıkacak

A101, 8 Şubat'ta müşterilerine özel bir indirim kampanyasıyla kapılarını aralıyor. A101'in 8 Şubat'ta başlayacak olan bu özel indirim kampanyası, 10 Şubat kataloğuyla da devam edecek. İşte A101'de haftanın tüm fırsatları!

A101'in 8 Şubat kataloğunda yer alan teknolojik ürünler arasında öne çıkanlar şu şekilde:

Onvo 50' Ultra HD WEBOS 2.0 Smart Led Tv: 10.999 TL
TCL 303 2/32 GB Cep Telefonu: 2.599 TL
Piranha 2210 Bluetooth Kulaklık: 249 TL
Piranha 9918 Akıllı Bileklik: 199 TL
HI-LEVEL 55" Ultra HD WEBOS Smart Led Tv: 11.999 TL

Ev ihtiyaçlarına yönelik avantajlı fiyatlarla satışa sunulan ürünler arasında ise şu ürünler dikkat çekiyor:

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 4.899 TL
Homend 1261H Dustrider Şarjlı Dik Süpürge: 3.499 TL
Singer M1605 Dikiş Makinesi: 3.999 TL
Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici: 649 TL

Güzellik ve kişisel bakım ürünlerinde cazip fiyatlar sunan A101 kataloğunda şu ürünler bulunuyor:

Aprilla AEP 7817 Epilatör: 349 TL
Aprilla Saç Kesme Makinesi: 329 TL
Aprilla Kamuflaj Desenli Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi: 249 TL

Aprilla Saç Düzleştirici: 299 TL
Hometech Saç Şekillendirici Fırça: 439 TL

Evlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan beyaz eşyalar ve mutfak ürünlerindeki indirimler de göz kamaştırıyor:

SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi: 10.999 TL
SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı: 18.499 TL
SEG BM 6001X Bulaşık Makinesi: 9.999 TL

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Kahramanmaraş’ta 9 bin 289 deprem konutunun anahtar teslim törenine katılacak
6 Şubat depreminin üzerinden tam 1 yıl geçti! Takvim.com.tr de deprem bölgesinde acıya tanıklık etmişti! İşte 1 yıl önce yaşananlar
Türk Telekom
Hatay’da depremzedelerden CHP’li Lütfü Savaş’a istifa çağrısı! Yeniden aday gösteren Özgür Özel’e sert tepki
11 il, yitip giden 50 bin 783 can... 6 Şubat depremlerinin 1. yılında acı ilk günkü gibi taze | 04.17’de yurt genelinde anma programı
AK Parti’nin İBB adayı Murat Kurum’dan önemli açıklamalar! Ekrem İmamoğlu sınıfta kaldı: 115 bin konut sözü verdi %5’ini bile yapamadı
1999’da enkaz altında kalan devlet artık yok! Başkan Erdoğan liderliğinde asrın felaketinin yaraları sarılıyor: 1 yılda tam 75 bin deprem konutu teslime hazır
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE EK ZAM FARKI YARIN HESAPLARDA! Kim ne kadar alacak? Ek zamlı aylıklar nereden görülebilecek? Kalem kalem hesapladık
11 ilimiz küllerinden doğuyor: Depremin 1. yılında 46 bin deprem konutu teslime hazır! Asrın kenetlenmesi...
Muharrem İnce Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na sert vurdu: Muhalefet bu seçimde hüsrana uğrayacak, 1 Nisan’da göreceğiz
Siyasi yağmacılığa değil milletle kucaklaşmaya! Başkan Erdoğan ve Murat Kurum asrın felaketinde hep ’oradaydı’ | Söz verdiler ve sözlerini tuttular
Siyaseten sıkışan İmamoğlu kırpılmış video ve Başkan Erdoğan üzerinden prim peşinde! AK Parti’den çok sert tepki: Agorafobik Ekrem
Söyledikleri bir bir gerçekleşiyor | Nostradamus ve Baba Vanga’nın Kral 3.Charles kehaneti gerçek mi oluyor? O tarihe dikkat...
Aliyev’den 6 Şubat mesajı: Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye bu acı sınavdan güçlenerek çıkacak
Muhalefetin Hatay operasyonu açığa çıktı! Kırpılmış video ile Başkan Erdoğan’ı hedef aldılar
SON DAKİKA