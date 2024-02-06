BUGÜN KANDİL Mİ 2024? 🤲🏻Recep ayının 27. gecesi hangi gün? Miraç Kandili ibadetleri ve faziletleri...

İslam dünyasının önemli kandillerinden biri olan Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in göğe yükselme ve Allah katına çıkma hadisesini anmak için özel bir gün olarak kutlanmaktadır. Bu yıl, Miraç Kandili, yılın ikinci kandil gecesine denk geliyor ve Müslümanlar, bu mübarek geceyi ibadet ve dualarla değerlendirme fırsatı bulacak.

BUGÜN KANDİL Mİ 2024? Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 6 Şubat'ta ve "ramazanın müjdecisi" Berat Kandili'nin 24 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan ayı 11 Mart'ta başlayacak. Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 5 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 10 Nisan'da Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.