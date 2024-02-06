Bağırsak hastalığı yaşayanlara doğal şifa! Kansere karşı vücudu zırh gibi koruyacak

Bağırsak sağlığını koruma konusunda doğal yöntemler önem kazanıyor. Uzmanlar, özellikle bağırsak kanseri riskini azaltmak için alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan kaçınılmasını öneriyor. İşte bağırsak sağğlığını koruyacak o öneriler...
Bağırsak sağlığını koruma konusunda doğal yöntemler önem kazanıyor. Uzmanlar, özellikle bağırsak kanseri riskini azaltmak için alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan kaçınılmasını öneriyor. İşte bağırsak sağğlığını koruyacak o öneriler...
EV YAPIMI YOĞURT VE SİRKE ŞİFASI
Dr. Canan Karatay'ın önerilerine göre bağırsak florasını dengede tutmak ve genel sağlığı korumak için aşağıdaki 5 öneriye uymak büyük önem taşır.
🔶 Vücuda mümkün olduğunca endüstriyel, bozulmuş, ve zararlı maddeleri almamak için beslenmede dikkatli olmak gerekmektedir. Bunun yanı sıra cilt ve ağız yoluyla da zararlı maddelere maruz kalmamak önemlidir.
🔶 Bağırsak florasını besleyen prebiyotik ve probiyotikleri tüketmek gerekmektedir. Prebiyotikler, bağırsaktaki dost bakterileri beslerken, probiyotikler canlı bakteri ve virüsleri içerir ve bağırsak florasını destekler.
🔶 Fermente gıdalar tüketmek de bağırsak sağlığını destekler. Ev yoğurdu ve ev yapımı sirke gibi fermente gıdalar, sağlıklı bir bağırsak florası için önemlidir.
🔶 Kelle paça veya kemik suyu gibi geleneksel besinlerin tüketilmesi de bağırsak sağlığını destekleyebilir.
🔶 Stresten mümkün olduğunca uzak durmak ve stresi azaltıcı yöntemler uygulamak da bağırsak sağlığı için önemlidir.