Ardahan, Artvin, Van ve Ağrı’da eğitime kar engeli! Yüksekliği 1 metreye ulaştı...

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimizde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle, il merkezi, Hamur, Taşlıçay ve Diyadin ilçelerimizin genelinde, Tutak ve Patnos ilçelerimizde ise köy okullarımız ve taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için; 7 Şubat 2024 Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

AĞRI Ağrı 'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 Şubat 2024 Çarşamba günü eğitim ve öğretime bir günlüğüne ara verildi.

VAN

Van'ın Erciş, Muradiye ve Özalp ilçelerinde yoğun kar yağışından dolayı taşımalı, Saray ilçesinde ise tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Erciş, Muradiye ve Özalp kaymakamlıkları sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İlçemizde devam eden yoğun tipi ve meydana gelebilecek buzlanma olayları nedeniyle 7 Şubat 2024 Çarşamba günü köy okulları ve taşımalı eğitim çerçevesindeki tüm okullarımızda eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Saray Kaymakamlığı ise, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma olayları nedeniyle 7 Şubat 2024 günü tüm okullarımızda eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.