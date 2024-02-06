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Adetliyken Miraç Kandili'nde ne yapılır? Kandil günü regl iken nasıl ibadet edilir, hangi zikirler çekilir? Hayızlı kadın tespih çekebilir mi?

Miraç Kandili, İslam dünyasında büyük bir öneme sahip, peygamberimiz Hz. Muhammed'in doğum gününü anma ve bu özel günde ibadet etme fırsatı olarak değerlendirilen mübarek bir gündür. Ancak, adet döneminde olan kadınlar için bazı ibadetler yasaklanmıştır. İşte Miraç Kandili'nde adetliyken yapılacaklar ve dikkat edilecek hususlar.

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 09:51 Güncelleme 06 Şubat 2024, 09:51
Adetliyken Miraç Kandili’nde ne yapılır? Kandil günü regl iken nasıl ibadet edilir, hangi zikirler çekilir? Hayızlı kadın tespih çekebilir mi?

Miraç Kandili 2024 yılında 6 Şubat Salı günü idrak ediliyor. Yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili'nde müslümanlar namazlarını kılıyor, dualarını ediyor. İbadetlerin yerine getirildiği bu kadim gecede regl olan kadınlar neler yapabileceklerini araştırıyor. Adetli olmak kuran okumaya, dua etmeye, namaz kılmaya engel mi merak ediliyor. Peki; adetliyken Miraç Kandili'nde ne yapılır? Kandil günü regl iken nasıl ibadet edilir, hangi zikirler çekilir? İşte detaylar...

ADETLİ KADINLAR KANDİL GECELERİNDE NASIL İBADET EDEBİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Namaz kılamaz, Kur'an okuyamaz, oruç tutamaz, Kabe'yi tavaf edemez, gerekmedikçe camilere giremezler" şeklindeki açıklamasına adetli kadınların, Kur'anı Kerim'e dokunması konusunda farklı dini görüşler olduğunu belirtmiş ve bu noktanın muallak olduğu ifadelerini eklemiştir.

Bunların yanı sıra adetli kadınların Kur'an dinlemelerinde herhangi bir sakınca olmadığını da vurgulamıştır.

ADETLİYKEN OKUNABİLECEK DUALAR NELERDİR?

Adetliyken dua etmenin hiçbir sakıncası olmadığı gibi Kur'an-ı Kerim'den Fatiha Suresi de dua niyetine okunabilir. Ayrıca Kur'an'daki duaya benzeyen ayetler de dua etmek amacıyla okunabilir.

Adetliyken kandillerde okunabilecek bazı dualar:

"Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et."

Peygamber Efendimiz'in (SAV) mübarek gecelerden olan Berat Kandilinde okuduğu, "Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim" duasını da adetli kadınlar, kadir gecesinde ve kandillerde edebilirler.

ADET DÖNEMİNDE TESPİH ÇEKİLEBİLİR Mİ?

Adetli kadınlara namaz, oruç, hac gibi ibadetler yasak kılınmış olsa da dua ve zikir edebilir, tespih çekebilir. Diyanet'e göre kadınlar regli dönemlerinde, kelime-i şehâdet, kelime-i tevhid, istiğfar, salâvat-ı şerife getirebilirler. Tefsir, hadis ve fıkıh eserlerini okuyup inceleyebilirler.

ADETLİYKEN KUR'AN OKUNABİLİR Mİ?

Diyanet fetvasında Hanefî, Şâfiî ve Hanbelîlere göre tıpkı cünüp gibi adetli veya lohusa kadın da Kur'an okuyamaz. Diyanet bunu Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) hadislerine dayandırıyor. Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadisinde, "Adetli kadın ve cünüp olan kimse Kur'an'dan hiçbir şey okuyamaz" (Tirmizî) şeklinde buyurmuştur. Bu genel yaklaşımın yanında Hanefî ve Şafiiler dua ve zikir kastıyla dua anlamı içeren ayetlerin okunabileceğini; Şafiiler dili oynatmadan ve telaffuz etmeden Mushaf'ın yüzüne bakarak kalben veya zihnen süzülebileceğini; Hanbeliler ise Kur'an okuma kastı olmadan besmele, hamdele vb. zikirleri okuyabileceklerini söylemişlerdir. Maliki mezhebinde ise farklı iki görüş bulunmaktadır. Bu iki görüşten adetli kadının eğitim öğretim amacıyla Mushaf'a dokunabileceği ve Kur'an-ı Kerim'i okuyabileceği anlayışını tercih etmişlerdir.

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