2024 MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI - En anlamlı, resimli, yazılı, kısa, ayetli kandil mesajları! İşte Miraç Kandili mesajı

Bu özel günde, dualarınızın kabul olması dileğiyle... Ellerinizin duaya, gözlerinizin masumiyete, kalplerinizin dostluğa açıldığı bu mübarek günde, tüm dualarınızın kabul olmasını dileriz. Miraç Kandili niz mübarek olsun!

Allah, sevdiklerinizle birlikte huzur dolu bir yaşam sürmenizi nasip etsin. Miraç Kandili niz mübarek olsun.

Miraç Kandili'nde Dualarınız Kabul Olsun

Ey Rabbim! Bu gece, sonsuz merhamet ve rahmetinden bir damla da olsa biz kullarına nasip et. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Barış, sevgi ve kardeşlik yolundan geçen insanlık miracında, birlik ve beraberlik içinde Miraç Kandiliniz mübarek olsun.