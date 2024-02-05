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Miraç Kandili'nde neden süt içilir, dağıtılır? Miraç Kandili'nde süte okunacak dualar, sureler, ayetler! Gece süt içmenin fazileti...

İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Miraç Kandili, Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak bilinir. Bu mübarek gecede, Müslümanlar birçok ibadeti yerine getirir ve dualarını ederler. Bunlardan biri de süt içmek ve dağıtmaktır. Peki, Miraç Kandili'nde neden süt içilir ve dağıtılır? Miraç gecesi süt içmenin anlamı ve önemi nedir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 08:37 Güncelleme 05 Şubat 2024, 08:37
Miraç Kandili’nde neden süt içilir, dağıtılır? Miraç Kandili’nde süte okunacak dualar, sureler, ayetler! Gece süt içmenin fazileti...

Miraç Kandili, İslam dünyasında büyük bir coşku ve ibadetle karşılanan mübarek bir gecedir. Bu gece, Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği, peygamberimizin miraca çıkarıldığı anı simgeler. Miraç Gecesi'nde yapılan ibadetler arasında yer alan süt içme geleneği, özel bir anlam taşır.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE NEDEN SÜT İÇİLİR VE DAĞITILIR?

6 Şubat Salı günü Miraç Kandili idrak ediliyor. Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç gecesi Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna çıktığı gün olarak kabul ediliyor. Bu önemli günün gecesinde süt içmekle ilgili de bazı rivayetler bulunuyor.

Miraç hadisesinde gerçekleşen olaylardan birisinde Cebrail (a.s)'ın Hz. Muhammed (SAV)'e biri süt, diğeri şarap olmak üzere iki kap içecek verdiği ve peygamberimizin de aralarından sütü tercih ettiğidir. Peygamber efendimiz (SAV) sütü seçince de "Sen fıtratı seçtin." dediği buyurulmaktadır.

Sütün tercih edilmesi de İslam dininin kolay, rahat huzur veren, insanın fıtratına uygun hükümler ihtiva ettiğine işarettir. Şarap ise kötülüğün anası olduğu için, tercih edilmemiştir. Bu sebeple Miraç gecelerinde Müslümanlar tarafından süt dağıtılmakta ve süt içilmektedir.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE SÜT İÇMENİN ÖNEMİ

Miraç gecesinde Peygamber efendimizde 3 bardak içinde süt, şerbet ve bal ikram edilmiş, efendimiz sütü tercih etmiştir. Üç ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesinde idrak edilecek olan Miraç kandilinde farz olarak 5 rekat namaz kılınacak. Miraç Kandilinde kılınan 5 vakit namazın yanı sıra bu gece süt içilecek ve süte dualar okunacak.

MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Recep ayının 27. gecesine Miraç gecesi denir. Mirâç, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksâ'dan göklere yükselip Yüce Allah'tan vahiy almasıdır. Miracın hediyesi, Allah'a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir.

Miracın bir diğer hediyesi ise "Âmenerrasulü" diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir. Mirâç, Cenab-ı Hak'tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O'na yaklaşmaktır. Mirâç, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak; fânî olandan vazgeçip bâkî olana yönelmektir.

Miraç Kandili'ni ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Çünkü bu gece Peygamber Efendimize ve ümmetine "namaz" hediye edilmiştir. Beş vakit namaz farz kılınmıştır. Peygamberimize (s.a.v) "Peygamberlerden hiçbiri Sen'den evvel, ümmetlerden hiçbiri de Sen'in ümmetinden evvel cennete girmeyecektir!" müjdesi verilmiştir.

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