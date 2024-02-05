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Miraç Kandili orucu ne zaman, nasıl tutulur? 2024 Miraç Kandili orucu kandil günü mü yoksa ertesi gün mü tutulur? İşte fazileti...

Miraç Kandili orucu için araştırmalar hızlandı. Bu mübarek günde ibadetlerini yerine getimek isteyenler özellikle oruç ibadetini yerine getirmeye çalışıyor. Miraç Kandili'nde oruç tutmak, İslam dininde zorunlu bir ibadet değildir. Bu nedenle, oruç tutmak isteyen bireyler buna kendi iradeleri doğrultusunda karar verirler. Peki, Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? İşte tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 17:30 Güncelleme 05 Şubat 2024, 17:33
Miraç Kandili orucu ne zaman, nasıl tutulur? 2024 Miraç Kandili orucu kandil günü mü yoksa ertesi gün mü tutulur? İşte fazileti...

Bu mübarek günde ibadetlerini arttırmak isteyenler arasında oruç tutma geleneği de yaygındır. Ancak, oruç tutma kararı bireyin kendi özgür iradesine bırakılmıştır. İslam dinine göre Miraç Kandili'nde oruç tutmak, sadece isteyenler için önerilen bir ibadettir.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Miraç Kandili'nde farz ve nafile ibadetlere önem verilmesi alimler tarafından öneriliyor. Bu ibadetlerden biri de oruç ibadeti.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

Peygamber Efendimiz de "Bir kimse Recep ayında oruç tutsa, Allah Teâlâ tarafından üç türlü lütûf ve inâyete mazhâr olur. Bunlardan biri, Allah Teâlâ onun geçmiş günahlarının tümünü mağfiret eder. İkincisi, ondan sonraki hayatında da onu korur. Üçüncüsü, mahşer yerinde, susuzluktan emîn olur." buyurdu. (Gunye 1/181-182)

Miraç Kandili orucu Kur'an-ı Kerim'de farz olarak belirtilmez ancak kandil günlerinde nafile orucu tutulabilir. Buna göre; Miraç Kandili'nde dileyen isteyen herkes oruç tutabilir.

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Miraç Kandili, Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gündür. Dini kaynaklara göre Miraç Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, Receb ayının 27. günü olan Miraç Kandili'nde müminler gündüz oruç tutmuş, gecesinde ise çeşitli ibadetler ve dualarla geçirmiştir.

Bu mübarek gecenin gündüzünde oruçlu olmanın, Allah katında çok kıymetli olduğu çeşitli İslam alimleri tarafından söylenmektedir. Dinî açıdan Gece, gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar.

Cuma gecesi; Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır.

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