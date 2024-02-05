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Kelle paçadan kat kat daha faydalı çorba belli oldu! Doktorların önerisi olan tek besinle şifa bombası çorba tarifi

Sağlık alanında uzman doktorlar tarafından önerilen bu çorba notu yüksek bir besin değeri ve lezzetiyle dikkat çekiyor. Kelle paça çorbasından daha faydalı olduğu belirtilen bu besin, vücuda sağladığı pek çok fayda ile biliniyor. İşte vücuda şifa veren o çorba...

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 21:37 Güncelleme 05 Şubat 2024, 21:37
Kelle paçadan kat kat daha faydalı çorba belli oldu! Doktorların önerisi olan tek besinle şifa bombası çorba tarifi

Doktorlar tarafından önerilen, sağlıklı ve lezzetli bir çorba ile tanışın! Yeşil mercimek çorbası, kelle paça çorbasından daha faydalı ve tadıyla öne çıkıyor. Zararlı bakterilere karşı vücudu koruyan bu şifa deposu çorba, besleyici özellikleriyle dikkat çekiyor.

VÜCUDA FAYDA SAĞLAYAN ŞİFA BOMBASI

Yeşil mercimek çorbası, zararlı bakterilere karşı vücudu koruma özelliğine sahiptir ve hastalıklara karşı güçlü bir savunma mekanizması oluşturabilir. Kelle paçadan daha faydalı olduğu ifade edilen bu çorba, içeriğinde bulunan besin öğeleriyle vücut için önemli bir destek sağlayabilir.

Erişte ile birleşen yeşil mercimek çorbası, doyurucu bir öğün sunmanın yanı sıra çocuklar için de tavsiye edilmektedir. Püf noktası olarak, çorba suyunun süzülmesi ve kendi hazırladığınız et ya da tavuk suyunun kullanılması, hem lezzetini artırır hem de besin değerini yükseltir.

SAĞLIKLI TARİF

Yeşil mercimek çorbası tarifi için gerekli malzemeler şu şekildedir:

🔶1 su bardağı yeşil mercimek
🔶1 adet orta boy kuru soğan
🔶1 diş sarımsak
🔶4 yemek kaşığı sıvı yağ
🔶1 yemek kaşığı domates salçası

🔶1 tatlı kaşığı biber salçası
🔶1/2 su bardağı erişte (kesme makarna)
🔶5 su bardağı sıcak su
🔶1 çay kaşığı tuz
🔶1/2 çay kaşığı karabiber
🔶2 çay kaşığı kuru nane
🔶1 çay kaşığı pul biber (arzuya göre)

ÇORBANIN PÜF NOKTASIYLA HAZIRLANIŞI

🔶Yeşil mercimeği haşlamadan önce suyla tamamen kaplanacak şekilde haşlama işlemi yapın.
🔶Kuru soğan ve sarımsağı sıvı yağda kavurun.
🔶Kavrulmuş karışıma domates ve biber salçalarını ekleyerek iyice karıştırın.

🔶Erişteleri ekleyip 2 dakika daha kavurun.
🔶Haşlanmış yeşil mercimeği ekleyin, tuz, karabiber, pul biber ve naneyi ilave edin.
🔶Son olarak sıcak suyu ekleyip karıştırın ve çorbayı 15 dakika kaynamaya bırakın.

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