2 yıl önce ekranda kahramanlık şovu yapıyordu! Şimdi hırsız oldu...

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde Cuma sabahı bir kuyumcuya soygun girişiminde bulunuldu. Azerbaycanlı Öznur Hüseynova (22) ve sevgilisi olduğu iddia edilen Enes Erdoğan (27), bir kuyumcu dükkanına girdi.
Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde Cuma sabahı bir kuyumcuya soygun girişiminde bulunuldu. Azerbaycanlı Öznur Hüseynova (22) ve sevgilisi olduğu iddia edilen Enes Erdoğan (27), bir kuyumcu dükkanına girdi.
Erdoğan, yanındaki tabancayı iş yeri çalışanına doğrultarak kuyumcuyu soymaya çalıştı. Bu sırada çevredeki esnaf durumu fark ederek kuyumcuya girdi. Silahlı şüphelileri etkisiz hale getiren esnaf, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri emniyete götürdü. Şüpheli çiftin verdiği ifadede, evlenmek için para bulamadıklarını, bu nedenle kuyumcuyu soymaya çalıştıklarını söyledikleri öğrenildi.
BENİ YILDIRAMAZ
Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soygun girişiminde bulunan Merve Öznur Hüseynova, 2022 yılında motokuryelik yaptığı sırada erkeklere meydan okumuştu. Yaptığı trafik kazasının ardından motokuryelik yapmaya devam ettiğini söyleyen Hüseynova, 2 yıl önce verdiği röportajda, "Erkeklerin yaptığı bu işi de yapabiliyorum. Her kadın yapabilir. Kaza da beni yıldıramaz" dedi.