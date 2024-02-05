2 yıl önce ekranda kahramanlık şovu yapıyordu! Şimdi hırsız oldu...

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde Cuma sabahı bir kuyumcuya soygun girişiminde bulunuldu. Azerbaycanlı Öznur Hüseynova (22) ve sevgilisi olduğu iddia edilen Enes Erdoğan (27), bir kuyumcu dükkanına girdi.

Erdoğan, yanındaki tabancayı iş yeri çalışanına doğrultarak kuyumcuyu soymaya çalıştı. Bu sırada çevredeki esnaf durumu fark ederek kuyumcuya girdi. Silahlı şüphelileri etkisiz hale getiren esnaf, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri emniyete götürdü. Şüpheli çiftin verdiği ifadede, evlenmek için para bulamadıklarını, bu nedenle kuyumcuyu soymaya çalıştıklarını söyledikleri öğrenildi.