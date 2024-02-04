Uyurken bile kaslarınız sıkılaşacak! Her gün 3 kaşık yiyen boğa gibi güçlenecek

Bu nedenle, sporcuların lor peyniri ni düzenli olarak tüketmeleri öneriliyor. Ancak, birçok kişi lor peynirinin sağlık üzerindeki mucizevi etkilerinin farkında değil ve sadece börek ve makarnada kullanılmasına odaklanıyor.

Lor peynirinin içeriğinde bulunan 700 mg kalsiyumun, yüksek mineral ve vitamin oranının bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve vücudu dirençli kıldığı belirtiliyor. Doyurucu ve besleyici özellikleri ile diyet yapanların ideal bir tercihi olan lor peyniri, aşırıya kaçılmadığı sürece genel olarak her yaş grubu için uygun bir besin olarak değerlendiriliyor.