Ormandaki adamı 5 saniyede tespit edebilirseniz, yüksek IQ’ya sahipsiniz demektir

Optik illüzyon, siyah beyaz bir resimde, doğal bir orman ortamında gerçekleşir. Resimde odun kütükleri ve bir balta gösterilirken, oduncunun kendisi görsel bir bulmaca olarak gizlenmiştir.
Optik illüzyon, siyah beyaz bir resimde, doğal bir orman ortamında gerçekleşir. Resimde odun kütükleri ve bir balta gösterilirken, oduncunun kendisi görsel bir bulmaca olarak gizlenmiştir.
Bu bulmaca, okuyuculara verilen 6 saniyelik bir süre içerisinde çözülmelidir. Bu kısa zaman dilimi, bulmacanın zorluğunu artırır ve okuyucunun dikkatini maksimum derecede odaklamasını gerektirir.
Oduncuyu bulmak için, izleyicilerin resme dikkatlice bakmaları ve görsel ipuçlarını fark etmeleri gerekmektedir. Oduncunun bulunması, resmin 90 derece sağa döndürülmesiyle mümkün olur. Bu dönüşümle, oduncu ağaçta daha net bir şekilde tespit edilebilir.
Bu görsel bulmaca, Sherlock Holmes seviyesinde bir IQ'ya sahip olduğu iddia edilen kişiler tarafından 5 saniye içinde çözülebilir. Ancak, her yaştan ve her zeka seviyesinden insan bu zorluğa meydan okuyabilir.
Optik illüzyonlar, beynin görsel algısını test eder ve bilişsel becerileri geliştirmeye yardımcı olur. Araştırmalar, bu tür görsel bulmacaların konsantrasyonu artırarak ve dikkat süresini uzatarak bilişsel gerilemeyi önleyebileceğini göstermektedir.