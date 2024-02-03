Amerika Birleşik Devletleri'nde ikametgah ve çalışma izni elde etmek isteyen binlerce kişi, her yıl düzenlenen DV Lottery (Diversity Visa Lottery) yoluyla Green Card başvurularını gerçekleştiriyor. Bu yılki başvuru süreci 4 Ekim ile 7 Kasım tarihleri arasında tamamlanmıştı ve sonuçlar merakla bekleniyor.
GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 Green Card başvuru sonuçları, 4 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak. Geçtiğimiz 4 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında alınan başvuruların ardından, bekleyen adaylar sonuçlarını DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden kontrol edebilecekler.
Green Card sonuçları, başvuran adayların teyit numarası (Confirmation Number) ile sorgulanabilecek. Sonuçları öğrenmek isteyen adaylar, https://dvprogram.state.gov/ESC/ adresindeki "Başvuru Durumu Kontrolü" bölümüne tıklayarak sonuçlara erişebilecekler.
Bu süreçte adaylar, kendi başvuru durumlarını kontrol ederek Green Card kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecekler. Unutulmamalıdır ki, sonuçları olumsuz olan adaylar, gelecek yıl tekrar başvuruda bulunma şansına sahiptir. Başvuran herkesin adil bir şans elde etmesi için bu süreç düzenlenmektedir.