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Ehliyeti olanlara müjde: Yaş sınırı düşürüldü, artık daha basit

Yapılan son değişikliklerin akabininde özellikle bazı ehliyet sınıfları için yenilikler yapılıyor. Genç sürücüler için ehliyet alma süreci artık daha erken yaşlarda başlıyor. Yapılan yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, gençleri daha erken yaşlarda büyük araç kullanmaya yönlendiriyor. Bu değişiklikler, sürücü adaylarına daha fazla esneklik ve erişilebilirlik sunarken aynı zamanda trafik güvenliğini de gözetiyor.

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Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 14:38 Güncelleme 03 Şubat 2024, 14:39
Ehliyeti olanlara müjde: Yaş sınırı düşürüldü, artık daha basit

Ehliyet yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, sürücü adaylarına daha fazla esneklik sunuyor. Yapılan değişiklikler, toplum genelinde ehliyet alım sürecine olan katılımı artırmayı hedefliyor. Gençlerin daha erken yaşta sürücü olmaları, iş ve eğitim hayatlarına daha kolay adapte olmalarını sağlayarak, toplumun genel mobilitesine olumlu katkıda bulunacak.

EHLİYETLER İÇİN YAŞ SINIRLARI

Geçtiğimiz yıl yapılan düzenlemeyle birlikte D sınıfı ehliyet için uygulanan 26 yaş sınırı 24'e indirilmişti. Bu değişiklikle gençler, büyük araçları kullanma becerilerini daha erken yaşlarda geliştirebilecekler.

Yeni düzenlemeye göre, M, A1 ve B1 sınıfı ehliyet almak isteyenler için yaş sınırı 16'ya çekildi. A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfları için ise yaş sınırı 18 olarak belirlendi.

Ağır motosiklet kullanmak isteyenler için ehliyet alma yaş sınırı da düşürüldü. Artık A sınıfı ehliyet için minimum yaş sınırı 20 olarak belirlendi.

KAMYON VE OTOBÜS EHLİYETLERİNDE YAŞ SINIRI

C, CE, D1 ve D1E sınıfı ehliyetler için ise yaş sınırı 21 olarak belirlendi.

Otobüs ve otobüs+römork ehliyetleri için ise ehliyet almak isteyenlerin en az 24 yaşında olmaları gerekiyor.

Bu yeni düzenlemelerle birlikte genç sürücülerin ehliyet alma sürecindeki engeller azalırken, trafik güvenliğinin de artması hedefleniyor.

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