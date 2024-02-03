Ehliyeti olanlara müjde: Yaş sınırı düşürüldü, artık daha basit

Ehliyet yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, sürücü adaylarına daha fazla esneklik sunuyor. Yapılan değişiklikler, toplum genelinde ehliyet alım sürecine olan katılımı artırmayı hedefliyor. Gençlerin daha erken yaşta sürücü olmaları, iş ve eğitim hayatlarına daha kolay adapte olmalarını sağlayarak, toplumun genel mobilitesine olumlu katkıda bulunacak.

EHLİYETLER İÇİN YAŞ SINIRLARI Geçtiğimiz yıl yapılan düzenlemeyle birlikte D sınıfı ehliyet için uygulanan 26 yaş sınırı 24'e indirilmişti. Bu değişiklikle gençler, büyük araçları kullanma becerilerini daha erken yaşlarda geliştirebilecekler.