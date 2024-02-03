Bu canlıyı görenin tansiyonu düşer! 300 tane dişiyle jilet gibi kesiyor, kanla besleniyor! Uzmanlar uyardı!

Son dönemde yapılan keşifler arasında yer alan bu canlı, özellikle havaların ısınması ve deniz sezonunun açılmasıyla birlikte önem kazandı. Bu tehlikeli canlı, İngiltere'den gelen görüntülerle dünya çapında dikkat çekti. İngiltere'de daha önce geniş bir kesim tarafından bilinmeyen bu canlı, insanlar için yeni bir tehdit unsuru haline geldi.

Ne Tür Bir Canlı? 300 keskin dişi bulunan bu deniz canlısı, insan derisini jilet gibi kesme kapasitesine sahip. Dişlerini avını etkisiz hale getirmek için kullanan bu yaratık, aynı zamanda insan kanıyla besleniyor. Fırfırlı köpekbalığı (Chlamydoselachus anguineus), denizlerde yaşayan ve oldukça nadir görülen bir köpekbalığı türüdür. Adını, vücudunun yanlarında bulunan ve fırfır gibi görünen yüzgeçlerinden alır. Bu köpekbalıkları, özellikle derin sularda yaşarlar ve çok eski bir türe ait oldukları için "yaşayan fosiller" olarak da adlandırılırlar.