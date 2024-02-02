Gıda mühendisleri uyardı! Marketlerden bu ürünleri sakın ama sakın almayın

Gıda güvenliği uzmanları, marketlerde satılan bazı popüler ürünlerin insan sağlığını tehdit edebileceği konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Denetimden uzak, üretim koşulları belirsiz olan açıkta satılan ürünler, sağlık riskleri taşıyor. Bu ürünlerin üretim ve saklama koşulları belirsiz olduğu için sağlık sorunlarına davetiye çıkardığı belirtiliyor.

GİZLİ TEHLİKE Gıda güvenliği konusunda en çok endişe edilen ürünlerin başında pastörize edilmemiş sütler geliyor. Çiğ süt, salmonella, listeria ve campylobacter gibi patojenik organizmaları barındırabilir ve bu mikroorganizmalar ciddi hastalıklara yol açabilir.