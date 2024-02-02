Fezaya damga vuran 2 Türk: Samet Saray, Alper Gezeravcı’yı uzaya taşıyan Dragon adlı kapsülü yapan ekibin üyelerinden biri

Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılında onlarca başarıyla gururlandı. Onlar arasında ilk astronotumuz Alper Gezeravcı da vardı. Avcı, Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçerken uzayda bayrağımızı dalgalandırdı. İşte bu başarıda bir Türk'ün adı daha vardı.

Onun adı Samet Saray'dı. Samet Saray 1988'de yılında İstanbul Bağcılar'da hayata gözlerini açtı. 14 yaşındayken Kapalıçarşı'da çıraklık yaptı. Bu deneyim ona İngilizceyi pratik yaparak öğrenmesine olanak sağladı. Lisede uçak elektroniği ve teknisyenliğinden mezun olup Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni tamamladı. Bu sırada İTÜ'de elektrik elektronik alanında yüksek lisans yaptı. Bir süre THY'de çalıştı.