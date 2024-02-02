Fezaya damga vuran 2 Türk: Samet Saray, Alper Gezeravcı’yı uzaya taşıyan Dragon adlı kapsülü yapan ekibin üyelerinden biri

Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılında onlarca başarıyla gururlandı. Onlar arasında ilk astronotumuz Alper Gezeravcı da vardı. Avcı, Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçerken uzayda bayrağımızı dalgalandırdı. İşte bu başarıda bir Türk'ün adı daha vardı.
Onun adı Samet Saray'dı. Samet Saray 1988'de yılında İstanbul Bağcılar'da hayata gözlerini açtı. 14 yaşındayken Kapalıçarşı'da çıraklık yaptı. Bu deneyim ona İngilizceyi pratik yaparak öğrenmesine olanak sağladı. Lisede uçak elektroniği ve teknisyenliğinden mezun olup Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni tamamladı. Bu sırada İTÜ'de elektrik elektronik alanında yüksek lisans yaptı. Bir süre THY'de çalıştı.
'İNANILMAZ GURURLANDIM'
Bu sırada Green Cart için başvuru yaptı. Kabul edilince ailesiyle ABD'ye gitti. Los Angeles'te garsonluk yapıp bulaşık yıkadı. Bir gün SpaceX'in Türksat 5A uydusunu da taşıyan roketinin fırlatılışına tanık olunca SpaceX'e iş başvurusu yaptı. İşe alındı. Astronot Alper Gezeravcı'yı uzaya taşıyan kapsülün yapımında yer aldı. Şu ifadeleri kullandı: Alper abinin seyahat ettiği Dragon'un üretiminde ve testlerinde bulundum. Aynı dili konuştuğum, aynı kültürüne sahip olduğum, bizden biri uzaya seyahat ediyor ve bunda benim de az da olsa bir emeğim var. İnanılmaz etkilendim.
UÇAN ARAÇ PROJESİNDE GÖREV ALIYOR
Saray su sıralar yüzde 100 elektrikli uçan araç projesinde görev aldığını belirtti. Şunları söyledi: 2028 yılından sonra uçan arabaları yavaş yavaş gökyüzünde görmeye başlayacağız. Bunlar daha dikey iniş kalkış yapabilen, uçak gibi uçabilen, otonom sürüş gerçekleştirilebilen araçlar olacak. Yakın gelecekte teknolojinin çok daha hızlı geliştiğini de göreceğiz hep beraber.