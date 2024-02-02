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2024 KANDİL GÜNLERİ 🕌| Sırada hangi kandil var? Miraç Kandili, Berat Kandili, Mevlid Kandili, Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Her yeni yıl, İslam alemindeki müslümanlar için kandil günleri takvimini merakla beklemeye başlar. 2024 yılında da bu önemli günlerin ne zaman kutlanacağı konusundaki araştırmalar hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Regaip Kandili'nin ardından diğer kandil günlerini duyurdu. İslam alemi için manevi anlam taşıyan bu günler, müminlerin dualarını arttırdığı, ibadetlerini güçlendirdiği ve tövbe ettiği özel zaman dilimleridir.

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 09:00 Güncelleme 02 Şubat 2024, 09:04
2024 KANDİL GÜNLERİ 🕌| Sırada hangi kandil var? Miraç Kandili, Berat Kandili, Mevlid Kandili, Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı için Dini Günler Takvimi'ni yayımlayarak müslüman vatandaşların merakını giderdi. Özellikle kandil günleri, bu takvimde ayrı bir önem taşıyor. Regaip Kandili'nden başlayarak Miraç, Berat, Kadir Gecesi ve Mevlid Kandili tarihleri, takvimde belirlendi. Müslümanlar, bu özel günlerde manevi duygularını pekiştirmek ve ibadetlerini artırmak için bir araya gelmeyi bekliyor.

KANDİL GÜNLERİ 2024

11 Ocak Perşembe - Regaip Kandili
6 Şubat Salı - Miraç Kandili
24 Şubat Cumartesi - Berat Kandili


5 Nisan Cuma - Kadir Gecesi
14 Eylül Cumartesi - Mevlid Kandili

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2024?

Yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili, her yıl Recep ayının 27. gecesi idrak ediliyor.

2024 yılı kandil takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı ve Miraç Kandili tarihi belli oldu.

Takvime göre Miraç Kandili, bu yıl 6 Şubat Salı günü idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Sözlükte "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi'râc kelimesi "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" demektir. Terim olarak Hz. Peygamber'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok "isrâ ve mi'rac" şeklinde geçerse de Türkçe'de mi'rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.

İslâmî kaynaklarda genellikle ele alındığı şekliyle mi'rac hadisesi iki safhada meydana gelmiştir. Resûl-i Ekrem'in bir gece Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya yaptığı yolculuğa isrâ, oradan göklere yükselmesine mi'rac denilmiştir. Literatürdeki bu ayırım her iki terimin naslarda zikredilmesinden ileri gelmektedir.

ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

1 Recep: 12 Ocak Cuma

1 Şaban: 11 Şubat 11 Şubat Pazar

1 Ramazan: 11 Mart Pazartesi

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