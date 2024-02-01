;
SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Yatarken baş ucuna limon koyanlar faydasını say say bitiremiyor! Her derde deva

Limon sadece içerisinde barındırdığı sağlık dolu vitaminlerle değil aynı zamanda ferahlatıcı kokusuyla da biliniyor. Limonun bu özellikleri sadece tüketildiğinde değil baş ucuna konulduğunda da sağlığınıza olumlu etkiler bırakabiliyor. Uyumadan önce komodinin üzerine limon koymak stresle baş etmenin ve daha huzurlu bir uykuya dalmanın harika bir yolu oluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 12:04 Güncelleme 01 Şubat 2024, 12:04
Yatarken baş ucuna limon koyanlar faydasını say say bitiremiyor! Her derde deva

Limon sadece tüketildiğinde değil, başucuna koyulduğunda da birçok olumlu etkisiyle biliniyor. Özellikle stresli günlerin ardından, uyumadan önce komodinin üzerine bir limon koymak vücut ve zihin üzerinde olumlu bir etki yaratabiliyor.

DAHA HUZURLU BİR UYKU

Stres, birçok insanın karşılaştığı bir sorundur ve uykusuzluğa neden olan bir faktördür. Araştırmalar, narenciye kokusunun beyin dalgalarını ve duyguları sakinleştirdiğini göstermektedir. Bu nedenle komodin üzerindeki limon sizi gerginlikten arındırabilir.

ODAKLANMAYI ARTIRAN LİMON KOKUSU

Uyumadan önce odaklanmak neden önemlidir diye düşünebilirsiniz. Ancak, sürekli meşgul olan ve uykusuzluk sorunu yaşayanlar için psikologlar olumlu düşüncelere odaklanmanın önemli olduğunu belirtiyor. Limon kokusu, odaklanmayı artırmak için harika bir destek sağlayabilir.

RAHAT NEFES ALMANIZA YARDIMCI OLUR

Uyumaya çalıştığınızda burnunuz tıkanıyorsa, limonun antioksidan ve antibakteriyel özellikleri burun deliklerinizden içeri girmesine yardımcı olabilir. Bu da daha rahat bir nefes almanıza olanak tanır.

BÖCEKLERİ UZAK TUTMA GÜCÜ

Sivrisineklerden bıktıysanız, limonun bu konuda etkili bir çözüm olduğunu bilmelisiniz. Limon, sivrisinekleri uzak tutmanın yanı sıra diğer böcekleri de engeller. Dilimlenmiş limonlar, odanızın havasını taze tutabilir.

SABAHLARI ENERJİ VE POZİTİFLİK

Erken uyanmak birçok insan için zorlayıcı olabilir. Ancak komodin üzerindeki limon dilimleri, sabahları daha enerjik olmanıza ve pozitif bir ruh haline sahip olmanıza yardımcı olabilir. Limon kokusu, beyin serotonin seviyelerini artırarak gününüze olumlu bir başlangıç yapmanıza katkı sağlar.

HAVA KALİTESİNİ ARTIRAN LİMON

Limon sadece güzel kokmayı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda havayı da temizler. Limonun güçlü aroması, odadaki hoş olmayan kokuları gidermede etkili olabilir.

KAN BASINCINI DÜŞÜREN LİMON AROMASI

Limonun aroması, kan basıncını düşürebilir. Yüksek kan basıncına sahip birçok insan için limon, faydalı bir meyve olabilir. Ayrıca damar sertliğini önler, soğuk algınlığına karşı direnç sağlar ve mikrop öldürücü özelliklere sahiptir.

Limon, besin zehirlenmeleri ve böcek ısırıkları gibi durumlarda da yardımcı olabilir. İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı etkili bir çözüm sunar ve kan dolaşımını kolaylaştırarak kalp-damar sağlığını destekler.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel hattında Çankaya düellosu! CHP PM toplanıyor ama yine aday yok... Kılıçdaroğlu’nun da bir hesabı var
AK Parti’den kentsel dönüşüm seferberliği! 81 ilde ’Risk Kalkanı Modeli’ uygulanacak
Türk Telekom
Filozof Ramazan lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin öldürüldü! Savcılık soruşturma başlattı: Katil aranıyor | Diyarbakır’da veda
HAVA DURUMU | Hafta sonuna dikkat! Meteoroloji İstanbul’u uyardı! Kuvvetli yağış kapıda!
Aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürüyor! Özgür Özel İzmir’i biçti parti karıştı! CHP’liler ve DEM’liler isyanda
Emekliye kazanç takvimi: Ek zam farkı ne zaman yatırılacak? Bu yıl başvuran EYT’liler yararlanacak mı?
CHP’li fondaşların Murat Kurum’a karşı başlattığı kirli deprem algısı elinde patladı! 6 Şubat’ta 130 bin kişi öldü yalanı
CHP’li Büyükçekmece Belediyesi şehitlerin üzerine villa dikmişti! Bakanlık harekete geçti
Türkmen gazı Türkiye’den geçecek! Kritik görüşme gerçekleştirildi
AK Parti’de ilçe mesaisi başladı! Başkan Erdoğan ince eleyip sık dokuyor! Kayıp yıllar telafi edilecek
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan CHP sözcüsü gibi hareket eden spikere dönüşüm ayarı! İstanbul’da ilk anket sonuçlarını açıkladı
Ev kadınlarına emeklilik imkanı! Kim, nasıl maaşa kavuşacak? Hangi kolaylıklar gelecek? Şartlar değişecek mi?
AB’den zamanlaması manidar ziyaretler: Önce DEM’e ardından CHP’ye!
İmamoğlu’nun ’engelleniyoruz’ algısının altında yatan vurgun! Buhar olan 33 milyar TL yandaşa, fondaşa, Saraçhane bülbüllerine mi gitti?
SON DAKİKA