7 saniyede tüm rakiplerinizi ekarte edin! Çiftlikte kaybolmuş civcivi bulanlar üstün zekalı çıkıyor

Görsele yakından bakın ve çiftlikte saklanan civcivi bulmaya çalışın. Takılıp kaldıysanız, size ilk ipucunu verelim. İneklerin ve köpeklerin olduğu tarafa dikkatlice bakın. Bu alanda bir farklılık olduğunu fark edeceksiniz.

Civciv, köpeğin ve köpek yavrusunun yanında, kulübenin hemen yanında oturuyor. Civcivin rengi, köpeğin rengine benzediği için onu bulmak bazıları için zorlayıcı olabilir.

Yapılan pek çok araştırma zor bulmacaların beyin aktivitesini artırdığını ve zihinsel dinçliği desteklediğini gösteriyor. Bu nedenle, civcivi bulmak gibi zeka oyunları oynayarak beyninizi çalıştırmak, zihinsel sağlığınızı artırabilir.