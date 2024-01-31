Diyarbakır'da edindiği bilgileri paylaşarak tanınan ve sembol bir isim haline gelen Ramazan Pişkin'in yaşamına son verilmesi, yakın çevresinde ve sevenlerinde büyük bir üzüntü yarattı. İstanbul'daki çay ocağında meydana gelen olay, çevredeki vatandaşları şaşkına çevirdi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Diyarbakır'da küçük yaşlardan itibaren araştırıp öğrendiği bilgileri Ulu Cami'de vatandaşlara anlatarak sembol isim haline gelen Ramazan Pişkin'in İstanbul Fatih'te bulunan kendisine ait çay ocağında ölü bulunduğu ortaya çıktı. Çevresinden 'deli' damgası yiyen Filozof Ramazan, hiç kimseyi umursamadan araştırmalarına yıllar boyunca devam etmişti. Küçük yaşlardan itibaren araştırıp öğrendiği bilgileri Ulu Cami'de vatandaşlara anlatmaya başlayan Filozof Ramazan adeta Diyarbakır'ın sembol isimlerinden biri haline gelmişti.