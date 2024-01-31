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Filozof Ramazan ölü bulundu! Polis harekete geçti: Camlarda bulunan kan izleri...

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Diyarbakır'da küçük yaşlardan itibaren araştırıp öğrendiği bilgileri Ulu Cami'de vatandaşlara aktararak sembol isim haline gelen Ramazan Pişkin, kendi çay ocağında ölü bulundu. Eczacı komşusunun ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, konuya ilişkin detaylı bir araştırma başlattı. Savcılık, bıçakla öldürülen Ramazan Pişkin'in ölümünü aydınlatmak amacıyla soruşturma başlattı.

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 17:43 Güncelleme 31 Ocak 2024, 18:46
Filozof Ramazan ölü bulundu! Polis harekete geçti: Camlarda bulunan kan izleri...

Diyarbakır'da edindiği bilgileri paylaşarak tanınan ve sembol bir isim haline gelen Ramazan Pişkin'in yaşamına son verilmesi, yakın çevresinde ve sevenlerinde büyük bir üzüntü yarattı. İstanbul'daki çay ocağında meydana gelen olay, çevredeki vatandaşları şaşkına çevirdi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Diyarbakır'da küçük yaşlardan itibaren araştırıp öğrendiği bilgileri Ulu Cami'de vatandaşlara anlatarak sembol isim haline gelen Ramazan Pişkin'in İstanbul Fatih'te bulunan kendisine ait çay ocağında ölü bulunduğu ortaya çıktı. Çevresinden 'deli' damgası yiyen Filozof Ramazan, hiç kimseyi umursamadan araştırmalarına yıllar boyunca devam etmişti. Küçük yaşlardan itibaren araştırıp öğrendiği bilgileri Ulu Cami'de vatandaşlara anlatmaya başlayan Filozof Ramazan adeta Diyarbakır'ın sembol isimlerinden biri haline gelmişti.

CAMLARDAKİ KAN İZLERİ POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Öğlen saatlerinde emniyet güçlerine Ramazan Pişkin'in eczacı komşusu tarafından yapılan ihbara göre Ramazan Pişkin'e ait çay ocağının içerisinin boş olduğunun ancak camlarda kaz izlerinin bulunduğu ifade edildi. İhbar sonra olay yerine polis ekipleri gelerek inceleme başlatıldı.

CİNAYETİN FAİLİ ARANIYOR

Çay ocağı içerisinde yapılan incelemede Ramazan Pişkin'in bıçakla öldürüldüğü kaydedildi.

Cinayetin aydınlatılması amacıyla çevrede bulunan kamera kayıtları inceleme altına alındı. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

RAMAZAN PİŞKİN KİMDİR?

Diyarbakır'daki tarihi Ulu Cami'de dini sohbetlerde bulunan ve "Ramazan Hoca" olarak anılan Ramazan Pişkin'in konuşmaları sosyal medyada tıklanma rekorları kıran videolarla tanındı.

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