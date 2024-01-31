Dişçiye gitti hayatını kaybetti! Talihsiz kadının kızından isyan: "Ameliyattan yarım saat sonra kalbi durdu. Bize sadece 'Çok üzgünüz' denildi."

Annesinin çok fazla kan kaybettiği için yoğun bakıma alındığını ifade etti. Taşbay, "Annemin çenesi kırılmış. Ameliyattan yarım saat sonra kalbi durdu. Bize sadece 'Çok üzgünüz' denildi. Bu mu yani bunun bedeli? İhmal öldürmemeli" şeklinde konuştu.

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