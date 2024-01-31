PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Dişçiye gitti hayatını kaybetti! Talihsiz kadının kızından isyan: "Ameliyattan yarım saat sonra kalbi durdu. Bize sadece 'Çok üzgünüz' denildi."

70 yaşındaki Aynur Açıkgüloğlu, Bağcılar'daki özel hastanede dişçiye gitti. Çok sayıda dişi çekildi. Ancak çenesi kırılınca kanama geçirdi. Hayatını kaybetti.

Deniz Yusufoğlu Deniz Yusufoğlu takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Ocak 2024 Güncelleme 31 Ocak 2024, 07:00
Dişçiye gitti hayatını kaybetti! Talihsiz kadının kızından isyan: Ameliyattan yarım saat sonra kalbi durdu. Bize sadece ’Çok üzgünüz’ denildi.

İstanbul'da Aynur Açıkgüloğlu diş tedavisi için Bağcılar'daki özel hastaneye gitti. Diş hekimi bazı dişlerinin çekilerek kaplama yapılacağını söyledi. Tüm dişleri 20 dakikada çekildi. Çekimden sonra dişlerinde kanama başladı.

Talihsiz kadın, kızı Sebahat Taşbay tarafından diş hekimine götürüldü. Taşbay, diş hekiminin 2 kutu antibiyotik verip gönderdiğini belirtti. Ertesi gün tekrar kanama başlayınca başka bir hastaneye başvurduklarını kaydetti.

Annesinin çok fazla kan kaybettiği için yoğun bakıma alındığını ifade etti. Taşbay, "Annemin çenesi kırılmış. Ameliyattan yarım saat sonra kalbi durdu. Bize sadece 'Çok üzgünüz' denildi. Bu mu yani bunun bedeli? İhmal öldürmemeli" şeklinde konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA