Milli Savunma Bakanlığı, askerlik hizmetini yerine getirecek olan adayların merakla beklediği 2024 yılı askerlik yerleri açıklamasını yaptı. Bu duyuru, askerlik hizmetini yerine getirecek olan gençler için büyük bir öneme sahiptir. Şimdi adaylar, hangi şehirde, hangi birlikte askerliklerini yapacaklarını öğrenebilecekler. 25 Ocak tarihinde bedelli askerlik yerleri açıklanmıştı, ancak yedek subay, yedek astsubay ve erler için sınıflandırma sonuçları henüz duyurulmamıştı. İşte detaylar...