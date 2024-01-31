Milli Savunma Bakanlığı, askerlik hizmetini yerine getirecek olan adayların merakla beklediği 2024 yılı askerlik yerleri açıklamasını yaptı. Bu duyuru, askerlik hizmetini yerine getirecek olan gençler için büyük bir öneme sahiptir. Şimdi adaylar, hangi şehirde, hangi birlikte askerliklerini yapacaklarını öğrenebilecekler. 25 Ocak tarihinde bedelli askerlik yerleri açıklanmıştı, ancak yedek subay, yedek astsubay ve erler için sınıflandırma sonuçları henüz duyurulmamıştı. İşte detaylar...
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya sonrasında, Şubat ayı askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu.
MSB'nin yaptığı açıklama şu şekilde;
"Şubat 2024 sınıflandırma sonuçlarının 1 Şubat 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir."
ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır;
🔴 Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 08 Şubat 2024
🔴 Er (2'nci Grup) 07 Mart 2024
🔴 Er (3'üncü Grup) 18 Nisan 2024