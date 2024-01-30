Otomobil sahiplerine son dakika duyurusu! Plakasında bu olmayanlar yandı: 32 bin TL ceza ödeyeceksiniz

Uygulanacak olan yeni plaka standartlarıyla, araçların trafiğe çıkış koşulları ve güvenliği baştan sona yeniden tanımlanıyor. Yeni yılda trafikte önemli bir değişiklikle karşı karşıyayız. Türkiye genelinde uygulanacak olan yeni plaka standartlarıyla, araçlarımızın trafiğe çıkış koşulları ve güvenliği baştan sona yeniden tanımlanıyor.
YENİ DÖNEM
2024 yılının ilk gününden itibaren her yeni tescil edilen araç için devreye giren yeni plaka standardı araç plakalarını akıllı bir hale getiriyor. Bu yeni düzenleme araç plakalarına entegre edilen bir sistemle birlikte geliyor.
Yeni karekodlu plakalar sadece bilgi erişimi ve güvenlik açısından değil, aynı zamanda plaka üretimi ve dağıtım sürecinde de yenilikler getiriyor.