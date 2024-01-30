Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? 2024 turkiye.gov.tr CELP ve SEVK sorgulama ekranı! MSB şubat ayı askerlik sınıflandırma sonuçları!

25 Ocak tarihinde bedelli askerlik yerleri açıklanmıştı, ancak yedek subay, yedek astsubay ve erler için sınıflandırma sonuçları henüz duyurulmamıştı. İşte detaylar...
25 Ocak tarihinde bedelli askerlik yerleri açıklanmıştı, ancak yedek subay, yedek astsubay ve erler için sınıflandırma sonuçları henüz duyurulmamıştı. İşte detaylar...
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya sonrasında, Şubat ayı askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu.
MSB'nin yaptığı açıklama şu şekilde;
"Şubat 2024 sınıflandırma sonuçlarının 1 Şubat 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir."
ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır;
🔴 Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 08 Şubat 2024
🔴 Er (2'nci Grup) 07 Mart 2024
🔴 Er (3'üncü Grup) 18 Nisan 2024
🔷 Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.
🔷 Yükümlüler, askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere, sivil hayatta kullandıkları cep telefonu hatlarını, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir.
🔷 Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.