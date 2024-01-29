İstanbul'da ulaşımın önemli hatlarından biri olan Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nda yürütülen çalışmalar sona erdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklama ile metro hattının tamamlanmış olduğunu duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte, vatandaşlar Gayrettepe Kağıthane metro hattı haritası, açılış tarihi ve güzergah detayları hakkında merakla bilgi arayışına girdi.