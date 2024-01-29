İstanbul'da ulaşımın önemli hatlarından biri olan Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nda yürütülen çalışmalar sona erdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklama ile metro hattının tamamlanmış olduğunu duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte, vatandaşlar Gayrettepe Kağıthane metro hattı haritası, açılış tarihi ve güzergah detayları hakkında merakla bilgi arayışına girdi.
GAYRETTEPE - KAĞITHANE METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası olan Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nı 29 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açacaklarını duyurdu.
Uraloğlu, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın 9'uncu ve son istasyonunun Kağıthane-Gayrettepe hattı olduğunu belirterek, "Gayrettepe- Kağıthane Metro Hattı'nın 3,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-Kağıthane etabındaki tamamlanan çalışmalarla toplam hat uzunluğumuz 37,5 kilometreye çıktı" ifadelerini kullandı.
'TAKSİM-İSTANBUL HAVALİMANI ARASI 41 DAKİKA OLACAK'
Uraloğlu, tamamlanan proje ile Gayrettepe- İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 30 dakika, Göktürk-Mahmutbey arası seyahat süresinin 38 dakika, Tekstilkent- İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 45 dakika, Taksim- İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 41 dakika, Taksim- Göktürk arası seyahat süresinin 26 dakika ve 4'üncü Levent- İstanbul Havalimanı arasının ise 35 dakika olacağını bildirdi.