Sarıyer’deki Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde silahlı saldırı! 2 katil zanlısı yakalandı, 47 kişi gözaltına alındı | Saldırıyı DEAŞ üstlendi

İstanbul Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ndeki pazar ayini sırasında kar maskeli 2 kişi silahlı saldırı düzenledi.
İstanbul Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ndeki pazar ayini sırasında kar maskeli 2 kişi silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda Tuncer Murat Cihan hayatını kaybederken saldırganlar olay yerinden kaçtı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganların yakalanması için kilise ve bölgedeki kamera görüntülerini topladı.
İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de devreye girdi.
Saldırganların kilisenin bulunduğu caddeye bir araçla geldiği, aynı araçla kaçtığı belirlendi.
Kilise içinde 5 adet mermi kovanı bulundu.
POLONYA BAŞKONSOLOSU İÇERİDEYDİ
Katolik Kilisesi ve Vatikan avukatı Afşin Hatipoğlu "Bu cinayetin her boyutu devlet yetkilileri eliyle soruşturulmaktadır. Cinayetin dışında ayin sırasında başkaca bir yaralanan şahıs olmamıştır. Polonya Başkonsolosu da ayinde çocuklarıyla içerideydi. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere İstanbul Valisi, İçişleri Bakanı, İBB Başkanı ve İstanbul Emniyet Müdürü olmak üzere bütün devlet yetkilileri kiliseye başsağlığı mesajı iletmiş ve yanlarında olduğunu söylemiştir. Süreç çok hassastır. Biz devletimizin bu aşamadaki desteğine teşekkür ediyoruz." dedi.
KATLİAMI ÖNLEDİ
Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Massimiliano Palinuro öldürülen Tuncer Murat Cihan'ı tanıdığını söyledi.
Palinuro, "Murat Hristiyan değildi. 2 aydır düzenli olarak kiliseye geliyordu. Muhtemelen töreni çok beğendiği için. Murat ayin devam ederken kiliseye girdi, hemen arkasında siyah başlıklı iki adam vardı. Murat onların planlarını bozmuş ve büyük ihtimalle bir katliamı önlemiş oldu" dedi.
AYİNİ DÜZENLEYEN RAHİP ŞOKTA
Ayini düzenleyen Rahip Anton Bulai, Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırıdan son anda kurtuldu.
Rahip Bulai'nin, ''Ben kürsüde dua okuyordum. Birden silah silahları duydum. Bizi taradılar. Beni hemen arka kapıdan hemen dışarı çıkardılar. Çok şaşkın ve üzgünüm.Bu saldırıyı neden yaptılar?" dediği öğrenildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TELEFON
Başkan Erdoğan Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'ndeki saldırıyla ilgili kilisenin rahibi Anton Bulai ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ın telefon görüşmelerinin yer aldığı videoyu paylaşarak "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde meydana gelen saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Sayın Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Sayın Anton Bulai ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Sayın Witold Lesniak ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tüm cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Sayın Cumhurbaşkanımız, faillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımların atılmakta olduğunu ifade etti" ifadelerini kullandı.
2 KATİL ZANLISI YAKALANDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırının gerçekleştiği Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde incelemelerde bulundu.
Geceyarısı İstanbul Emniyeti'nde kameralar karşısına geçen Yerlikaya faillerin yakalandığını belirterek şunları söyledi:
"Gün boyu emniyet güçlerimiz 30 ayrı adrese baskın düzenledi ve şu ana kadar 47 şahıs gözaltına alındı. Son olarak 22.00'de belirlenen adrese yapılan baskında cinayet zanlısı her iki şahıs da yakalandı.
Zanlıların her ikisinin de yabancı uyruklu olduğunu ifade etmek istiyorum. Biri Tacikistanlı diğeri Rusyalı olan bu iki yabancı uyruklunun DEAŞ'lı olduklarını değerlendiriyoruz
Olayın üzerinden 12 saat bile geçmeden her iki katil zanlısını yakalayan İstanbul Emniyetimize, kahraman polislerimize teşekkür ediyorum."
SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ
Saldırıyı DEAŞ terör örgütü üstlenirken İstanbul Emniyeti tarafından 30 ayrı adrese düzenlenen baskında olayı gerçekleştiren 2 katil zanlısının da aralarında bulunduğu 47 kişi gözaltına alındı. Katil zanlılarından birinin Tacik diğerinin ise Rus uyruklu olduğu öğrenildi.
"KİMSEYE DÜŞMANLIĞI YOKTU"
Saldırıda vefat eden Tuncer Murat Cihan'ın dayısı olduğunu iddia eden Kazım Aydemir, "Bir düşmanı yoktu. Benimle beraber de ayine gelirdi zaman zaman. Temiz, çok iyi bir insandı. Tanrı yanına erken aldı. Kimseye düşmanlığı yoktu. Ben de başka bir kilisedeydim, haberi telefonla aldım ve hemen buraya geldim" diye konuştu.
"SUİKAST DEĞİL KADER"
Öldürülen Tuncer Murat Cihan'ın amcası olduğunu belirten Çağın Cihan, "Hiçbir şekilde politikayla hiçbir kişiyle kötü bir şey yapmadı. Oraya sadece ziyarete geldi ve tesadüfen ona denk geldi" dedi. "Husumetlisi var mıydı" sorularına olmadığını söyleyen Cihan, "Masum, sade biriydi, basit biriydi. Kesinlikle masum bir kurbandı. Hiçbir şekilde suikast falan değil, kader" diye konuştu. Amcasının çocuğu olmadığını, Alibeyköy'de annesiyle yaşadığını, hafif zihinsel engelli olduğunu belirtti.
"MELEK GİBİ BİRİYDİ"
Olay sonrası kiliseye ilk giren kişilerden olduğunu söyleyen Jak Mutlu, "Kilisenin kapısının kilitli olduğunu gördüm. Fakat o saat kapalı olmamalı, ayin bitmeden kilisenin kapısı kapanmaz genelde, hatta ayinden sonra bile uzun süre açık bırakılır. Netice itibariyle çok şaşırdık, arkadaşımla beraber girdik. Kapıyı tıktıkladık, bir daha tıktıkladık sonra rahip açtı kapıyı. Fakat beti benzi atmış, 'Çabuk girin içeri falan' dedi. Çok pırıl pırıl bir kişiydi. Mütevazı, hani derler ya melek gibi bir kişiydi. Düzenli gelirdi, hafta içi pek görmezdik ama hafta sonları gelirdi. Pazardan pazara gelirler, ayinden sonra bir çay kahve içeriz, ayaküstü bir sohbet ederiz" dedi.
ANKARA'DAN TEPKİLER
Santa Maria Kilisesi'nde pazar ayini sırasında gerçekleşen silahlı saldırıya siyasiler de "alçak saldırı" diyerek sert tepki verdi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "Alçak saldırıyı telin ediyor, hayatını kaybeden vatandaşımızın yakınlarına ve dostlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, vatandaşlarımızın huzuruna kastedenlere bugüne kadar imkân vermedik, bundan sonra da asla vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Ayin sırasında bir vatandaşımıza yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Güvenlik güçlerimiz konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine kastedenler, asla emellerine ulaşamayacaktır" dedi.
RAHİBİ ARADI TAZİYE DİLEKLERİNİ İLETTİ
Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, kilisedeki saldırı sonrası Rahip Anton Bulai'i arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
Saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Kurum, "Sarıyer Büyükdere Mahallemizde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesindeki ayin esnasında gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Rahip Anton Bulai'i arayarak başsağlığı dileklerimi ilettim. Yüzlerce yıllık kardeşlik hukukumuzu ve bir arada yaşama irademizi hedef alan bu alçak saldırılar asla hedefine ulaşamayacak" ifadelerini kullandı.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'TAN AÇIKLAMA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria Kilisesi'nde ayin sırasında düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.
Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde ayin esnasında yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, menfur saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
İTALYAN BAKAN: KORKAK SALDIRI
İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani kilise saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleşen "korkak saldırıyı" kınadığını ve başsağlığı dileklerini ilettiğini belirten İtalyan Bakan, "Ankara'daki büyükelçiliğimiz ve İstanbul'daki konsolosluğumuzla durumu takip ediyoruz. Türk yetkililerin sorumluları yakalayacağından eminim" dedi.
PAPA FRANCİS'TEN PAZAR AYİNİNDE DAYANIŞMA MESAJI
Vatikan'da, Aziz Petrus Meydanı'nda dün düzenlenen öğle ayini sırasında konuşan Papa Francis, saldırının mağdurlarıyla dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, "Pazar ayini sırasında bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya uğrayan İstanbul'daki Santa Maria Kilisesi'nin cemaatine yakınlığımı ifade etmek istiyorum" ifadesini kullandı.