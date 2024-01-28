Sarıyer’deki Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde silahlı saldırı! 2 katil zanlısı yakalandı, 47 kişi gözaltına alındı | Saldırıyı DEAŞ üstlendi

Rahip Bulai'nin, ''Ben kürsüde dua okuyordum. Birden silah silahları duydum. Bizi taradılar. Beni hemen arka kapıdan hemen dışarı çıkardılar. Çok şaşkın ve üzgünüm.Bu saldırıyı neden yaptılar?" dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ın telefon görüşmelerinin yer aldığı videoyu paylaşarak "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde meydana gelen saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Sayın Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Sayın Anton Bulai ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Sayın Witold Lesniak ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tüm cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Sayın Cumhurbaşkanımız, faillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımların atılmakta olduğunu ifade etti" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TELEFON Başkan Erdoğan Sarıyer 'de Santa Maria İtalyan Kilisesi 'ndeki saldırıyla ilgili kilisenin rahibi Anton Bulai ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ile telefonda görüştü.

2 KATİL ZANLISI YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırının gerçekleştiği Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde incelemelerde bulundu.

Geceyarısı İstanbul Emniyeti'nde kameralar karşısına geçen Yerlikaya faillerin yakalandığını belirterek şunları söyledi:

"Gün boyu emniyet güçlerimiz 30 ayrı adrese baskın düzenledi ve şu ana kadar 47 şahıs gözaltına alındı. Son olarak 22.00'de belirlenen adrese yapılan baskında cinayet zanlısı her iki şahıs da yakalandı.

Zanlıların her ikisinin de yabancı uyruklu olduğunu ifade etmek istiyorum. Biri Tacikistanlı diğeri Rusyalı olan bu iki yabancı uyruklunun DEAŞ'lı olduklarını değerlendiriyoruz

Olayın üzerinden 12 saat bile geçmeden her iki katil zanlısını yakalayan İstanbul Emniyetimize, kahraman polislerimize teşekkür ediyorum."