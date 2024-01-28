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Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde silahlı saldırı! Bakanlıktan jet soruşturma... AK Parti'den açıklama | 1 kişi gözaltına alındı

Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ayine katılan bir kişinin kar maskeli 2 kişi tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını da duyuran Yerlikaya, "Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi. Başkan Erdoğan da Kilise rahibi ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede; "Faillerin kısa sürede yakalanması için gerekli adımlar atılıyor" dedi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine kast edenler, asla emellerine ulaşamayacaktır" açıklamasını yaptı. Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum da kilisedeki saldırı sonrası Rahip Anton Bulai’i arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Öte yandan Silahlı saldırı ile ilgili bir kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 28 Ocak 2024, 12:50 Güncelleme 28 Ocak 2024, 20:36
Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde silahlı saldırı! Bakanlıktan jet soruşturma... AK Parti’den açıklama | 1 kişi gözaltına alındı

Sarıyer Santa Maria Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında iki saldırgan ateş açtı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde yaşandı. Pazar ayini sırasında maskeli iki şahıs, kilise avlusunda ateş açtı. Kurşunların hedefi olan bir kişi yaralandı.

Olay sırasında kilisede büyük panik yaşandı.

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırganlar ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Santa Maria Kilisesi'nde yaşanan silahlı saldırı kamerada

Yaralı şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kilise çevresinde geniş güvenlik koridoru oluşturan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Kaçan saldırganların yakalanması için de çalışmalar sürüyor.



Maskeli katillerin kiliseye geliş anı saniye saniye kameralara yansıdı.


Öte yandan hayatını kaybeden kişinin ismi de açıklandı. Kilise saldırısında can veren ismin Murat Cihan Tuncer olduğu öğrenildi.

"KİMSEYE DÜŞMANLIĞI YOKTU"
Saldırıda vefat eden C.T' nin dayısı olduğunu iddia eden Kazım Aydemir, "Bir düşmanı yoktu. Benimle beraber de ayine gelirdi zaman zaman. Temiz, çok iyi bir insandı. Tanrı yanına erken aldı. Kimseye düşmanlığı yoktu. Ben de başka bir kilisedeydim, haberi telefonla aldım ve hemen buraya geldim" diye konuştu.

"SUİKAST DEĞİL KADER"
Öldürülen C.T.'nin amcası olduğunu belirten Çağın Cihan, "Hiçbir şekilde politikayla hiçbir kişiyle kötü bir şey yapmadı. Oraya sadece ziyarete geldi ve tesadüfen ona denk geldi" dedi. "Husumetlisi var mıydı" sorularına olmadığını söyleyen Cihan, "Masum, sade biriydi, basit biriydi. Kesinlikle masum bir kurbandı. Hiçbir şekilde suikast falan değil, kader" diye konuştu. Amcasının çocuğu olmadığını, Alibeyköy'de annesiyle yaşadığını, hafif zihinsel engelli olduğunu belirtti.

"MELEK GİBİ BİRİYDİ"
Olay sonrası kiliseye ilk giren kişilerden olduğunu söyleyen Jak Mutlu, "Kilisenin kapısının kilitli olduğunu gördüm. Fakat o saat kapalı olmamalı, ayin bitmeden kilisenin kapısı kapanmaz genelde, hatta ayinden sonra bile uzun süre açık bırakılır. Netice itibariyle çok şaşırdık, arkadaşımla beraber girdik. Kapıyı tıktıkladık, bir daha tıktıkladık sonra rahip açtı kapıyı. Fakat beti benzi atmış, 'Çabuk girin içeri falan' dedi. Çok pırıl pırıl bir kişiydi. Mütevazı, hani derler ya melek gibi bir kişiydi. Düzenli gelirdi, hafta içi pek görmezdik ama hafta sonları gelirdi. Pazardan pazara gelirler, ayinden sonra bir çay kahve içeriz, ayaküstü bir sohbet ederiz" dedi.

Santa Maria İtalyan kilisesinde Pazar ayini sırasında silahlı saldırı


SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir.

Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır.

Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.

1 KİŞİ GÖZLATINA ALINDI
Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile ilgili bir kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.


YERLİKAYA OLAY YERİNDE
İçişleri Bakanı Yerlikaya, silahlı saldırının meydana geldiği Santa Maria Kilisesi'nde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından burada bekleyen basın mensuplarına açıklama yapan Yerlikaya, olayın kovuşturulması ve araştırılması için emniyetin çalıştığını söyledi.

Bakan Yerlikaya Sarıyer'deki kiliseye ziyarette bulundu


İstanbul'da pek çok ibadethane olduğunu, her birinde özgürce, huzur ve güven ortamında ibadetlerin yerine getirildiğini aktaran Yerlikaya, bütün dini cemaatlerin bu huzur ve güven ortamından fevkalade memnun olduğunu belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Milletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya kastedenler hiçbir şekilde başarılı olamayacaktır. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Biz, her zaman İstanbul'umuz başta olmak üzere ülkemizin her yerinde huzur ve güven ortamında birbirimize güvenerek yaşamaya devam edeceğiz. Bu saldırıyı kimler yaptıysa bilin ki onları da en kısa zamanda tespit edip, adalete teslim etmek bizim görevimizdir ve bunu yapmaya da kararlıyız." diye konuştu.

Olayı ilk duydukları andan itibaren, valilik, emniyet, istihbarat teşkilatı ve devletin bütün kademelerinin uyum içinde çalıştığına dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız da Eskişehir'e giderken ilk açıklamayı yaptı. İlk andan itibaren kendilerine bilgi vermeye gayret ediyoruz. Gelişmelerle ilgili milletimize en kısa zamanda bilgi vereceğiz. Santa Maria Kilisesi'nin pederlerine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Tekrar bu kilisenin cemaatine de 'Geçmiş olsun' diyorum ve başsağlığı diliyorum. Allah tekrarından hepimiz korusun diyorum."

Başkan Erdoğan'dan önemli görüşme

"FAİLLERİN YAKALANMASI İÇİN ADIM ATILIYOR"
Başkan Erdoğan Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'ndeki saldırıyla ilgili kilisenin rahibi Anton Bulai ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ın telefon görüşmelerinin yer aldığı videoyu paylaşarak "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde meydana gelen saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Sayın Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Sayın Anton Bulai ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Sayın Witold Lesniak ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tüm cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Sayın Cumhurbaşkanımız, faillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımların atılmakta olduğunu ifade etti" ifadelerini kullandı.

"ASLA EMELLERİNE ULAŞAMAYACAKLAR"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kiliseye yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınadıklarını dile getirdi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir vatandaşımıza yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Güvenlik güçlerimiz konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine kast edenler, asla emellerine ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.



RAHİBİ ARADI TAZİYE DİLEKLERİNİ İLETTİ
Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, kilisedeki saldırı sonrası Rahip Anton Bulai'i arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Kurum, "Sarıyer Büyükdere Mahallemizde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesindeki ayin esnasında gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Rahip Anton Bulai'i arayarak başsağlığı dileklerimi ilettim. Yüzlerce yıllık kardeşlik hukukumuzu ve bir arada yaşama irademizi hedef alan bu alçak saldırılar asla hedefine ulaşamayacak" ifadelerini kullandı.

Kilise saldırısı hakkında Vali Gül'den önemli açıklamalar



"CUMHURBAŞKANIMIZ YAKINDAN TAKİP EDİYOR"
İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada "Saldırı yapılan 1 kişi hayatını kaybetti, yaralı yok. Cumhurbaşkanımız olayı takip ediyor" dedi.

Gül şu ifadeleri kullandı;

İçişleri Bakanımız açıklamayı yaptı. Hepimizin başı sağolsun. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Vatandaşımız 52 yaşındaydı, vefat etti.

Polisimiz çalışması devam ediyor. Yaralı yok. Tek bir kişiye saldırı olmuştur.

İçeri girilmiş. İçerideki bir kişiye saldırıda bulunulmuş.

Sayın Cumhurbaşkanımız olayı takip ediyor.

Herkes görevini yapıyor. İnşallah failler bulunup adalet önüne çıkarılacak.


GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria Kilisesi'nde ayin sırasında bir kişiye yönelik silahlı saldırıyı kınadığını, olayın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir şahsa yapılan silahlı saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybeden şahsın ailesine başsağlığı diliyoruz. Güvenlik güçlerimiz olayın aydınlatılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir." ifadelerini kullandı.



Öte yandan İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan olayı kınayan bir açıklama geldi.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, "İstanbul'daki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırıyı kınıyor ve hayatını kaybeden kişinin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk makamlarının saldırının faillerini yakalayacağından en ufak bir şüphem yoktur" açıklamasında bulundu.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'TAN AÇIKLAMA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria Kilisesi'nde ayin sırasında düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde ayin esnasında yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, menfur saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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