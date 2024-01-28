Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde silahlı saldırı! 2 katil zanlısı yakalandı, 47 kişi gözaltına alındı | Saldırıda DEAŞ şüphesi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir.

"MELEK GİBİ BİRİYDİ" Olay sonrası kiliseye ilk giren kişilerden olduğunu söyleyen Jak Mutlu, "Kilisenin kapısının kilitli olduğunu gördüm. Fakat o saat kapalı olmamalı, ayin bitmeden kilisenin kapısı kapanmaz genelde, hatta ayinden sonra bile uzun süre açık bırakılır. Netice itibariyle çok şaşırdık, arkadaşımla beraber girdik. Kapıyı tıktıkladık, bir daha tıktıkladık sonra rahip açtı kapıyı. Fakat beti benzi atmış, 'Çabuk girin içeri falan' dedi. Çok pırıl pırıl bir kişiydi. Mütevazı, hani derler ya melek gibi bir kişiydi. Düzenli gelirdi, hafta içi pek görmezdik ama hafta sonları gelirdi. Pazardan pazara gelirler, ayinden sonra bir çay kahve içeriz, ayaküstü bir sohbet ederiz" dedi.

Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.



1 KİŞİ GÖZLATINA ALINDI

Sarıyer'de, bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'nde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile asayiş ve ilçe emniyet ekipleri, Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'nde ayin sırasında yapılan silahlı saldırının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında saldırıyı gerçekleştiren zanlıların bindiği aracı bir hafta önce kullandığı belirlenen 1 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesinde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır.❗️



Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.



Hayatını kaybeden vatandaşımızın… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 28, 2024





2 KATİL ZANLISI YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 2 katil zanlısının yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesinde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır. Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum" dedi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN KRİTİK AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün sabah saatlerinde Santa Maria İtalyan Kilisesi'ndeki saldırının faillerinin yakalanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

Kiliseye saldırıda Tuncer Cihan isimli vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Menfur saldırı sonrası emmniyetimiz kapsamlı bir çalışma başlattı. 30 ayrı adrese baskın düzenlendi ve şu ana kadar 47 şahıs gözaltına alındı.

Cinayet zanlısı her iki kişi de yakalandı. Her ikisi de yabancı uyruklu. DEAŞ'lı olduklarını değerlendiriyoruz.



YERLİKAYA OLAY YERİNDE

İçişleri Bakanı Yerlikaya, silahlı saldırının meydana geldiği Santa Maria Kilisesi'nde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından burada bekleyen basın mensuplarına açıklama yapan Yerlikaya, olayın kovuşturulması ve araştırılması için emniyetin çalıştığını söyledi.



İstanbul'da pek çok ibadethane olduğunu, her birinde özgürce, huzur ve güven ortamında ibadetlerin yerine getirildiğini aktaran Yerlikaya, bütün dini cemaatlerin bu huzur ve güven ortamından fevkalade memnun olduğunu belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Milletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya kastedenler hiçbir şekilde başarılı olamayacaktır. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Biz, her zaman İstanbul'umuz başta olmak üzere ülkemizin her yerinde huzur ve güven ortamında birbirimize güvenerek yaşamaya devam edeceğiz. Bu saldırıyı kimler yaptıysa bilin ki onları da en kısa zamanda tespit edip, adalete teslim etmek bizim görevimizdir ve bunu yapmaya da kararlıyız." diye konuştu.

Olayı ilk duydukları andan itibaren, valilik, emniyet, istihbarat teşkilatı ve devletin bütün kademelerinin uyum içinde çalıştığına dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız da Eskişehir'e giderken ilk açıklamayı yaptı. İlk andan itibaren kendilerine bilgi vermeye gayret ediyoruz. Gelişmelerle ilgili milletimize en kısa zamanda bilgi vereceğiz. Santa Maria Kilisesi'nin pederlerine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Tekrar bu kilisenin cemaatine de 'Geçmiş olsun' diyorum ve başsağlığı diliyorum. Allah tekrarından hepimiz korusun diyorum."

"FAİLLERİN YAKALANMASI İÇİN ADIM ATILIYOR"

Başkan Erdoğan Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'ndeki saldırıyla ilgili kilisenin rahibi Anton Bulai ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ın telefon görüşmelerinin yer aldığı videoyu paylaşarak "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde meydana gelen saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Sayın Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Sayın Anton Bulai ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Sayın Witold Lesniak ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tüm cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Sayın Cumhurbaşkanımız, faillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımların atılmakta olduğunu ifade etti" ifadelerini kullandı.

"ASLA EMELLERİNE ULAŞAMAYACAKLAR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kiliseye yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınadıklarını dile getirdi.



Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir vatandaşımıza yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Güvenlik güçlerimiz konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine kast edenler, asla emellerine ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.







RAHİBİ ARADI TAZİYE DİLEKLERİNİ İLETTİ

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, kilisedeki saldırı sonrası Rahip Anton Bulai'i arayarak başsağlığı dileklerini iletti.



Saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Kurum, "Sarıyer Büyükdere Mahallemizde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesindeki ayin esnasında gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Rahip Anton Bulai'i arayarak başsağlığı dileklerimi ilettim. Yüzlerce yıllık kardeşlik hukukumuzu ve bir arada yaşama irademizi hedef alan bu alçak saldırılar asla hedefine ulaşamayacak" ifadelerini kullandı.





"CUMHURBAŞKANIMIZ YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada "Saldırı yapılan 1 kişi hayatını kaybetti, yaralı yok. Cumhurbaşkanımız olayı takip ediyor" dedi.



Gül şu ifadeleri kullandı;



İçişleri Bakanımız açıklamayı yaptı. Hepimizin başı sağolsun. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Vatandaşımız 52 yaşındaydı, vefat etti.

Polisimiz çalışması devam ediyor. Yaralı yok. Tek bir kişiye saldırı olmuştur.

İçeri girilmiş. İçerideki bir kişiye saldırıda bulunulmuş.

Sayın Cumhurbaşkanımız olayı takip ediyor.

Herkes görevini yapıyor. İnşallah failler bulunup adalet önüne çıkarılacak.