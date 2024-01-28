İstanbul’da kar yağacak mı? 28 Ocak bugün saat kaçta kar yağışı başlayacak? İstanbul’da nerede, hangi ilçede kar yağıyor?

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının, İstanbul genelinde hava sıcaklıklarını aniden 4 derece düşüreceği ifade ediliyor. Vatandaşlar, bu ani sıcaklık düşüşü ve kar yağışı na karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

Balkanlar üzerinden yurda giriş yapacak soğuğun etkisiyle hava sıcaklıkları belirgin şekilde düşecek ve bu durum günlerce sürecek.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI



İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un verilerine göre İstanbul'da bugünden itibaren kar yağışı etkili olacak. Yağışların 15.00'den itibaren kuzey ve yüksek kesimlerde, 20.00 itibariyle de il genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un meteorolojik değerlendirmesine göre İstanbul'da bugünden itibaren kar yağışının etkili olmaya başlayacak. Yağışların 15.00 itibariyle kuzey ve yüksek kesimlerde, 20.00 itibariyle de il genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak 30 Ocak Salı sabah saatlerine kadar fırtınayla birlikte yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor.