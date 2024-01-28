Gayrettepe - Kağıthane metrosu açıldı mı? Gayrettepe - Kağıthane metro durakları neler, sefer saatleri nasıl? Kaç gün ücretsiz olacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun açıklamasına göre, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın tamamlanması, İstanbul'un ulaşım altyapısını güçlendirecek ve şehir içi ulaşımı daha hızlı ve konforlu hale getirecek önemli bir adımı temsil ediyor.