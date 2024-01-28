Gayrettepe - Kağıthane metrosu açıldı mı? Gayrettepe - Kağıthane metro durakları neler, sefer saatleri nasıl? Kaç gün ücretsiz olacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun açıklamasına göre, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın tamamlanması, İstanbul'un ulaşım altyapısını güçlendirecek ve şehir içi ulaşımı daha hızlı ve konforlu hale getirecek önemli bir adımı temsil ediyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun açıklamasına göre, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın tamamlanması, İstanbul'un ulaşım altyapısını güçlendirecek ve şehir içi ulaşımı daha hızlı ve konforlu hale getirecek önemli bir adımı temsil ediyor.
GAYRETTEPE - KAĞITHANE METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası olan Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nı 29 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açacaklarını duyurdu.
Uraloğlu, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın 9'uncu ve son istasyonunun Kağıthane-Gayrettepe hattı olduğunu belirterek, "Gayrettepe- Kağıthane Metro Hattı'nın 3,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-Kağıthane etabındaki tamamlanan çalışmalarla toplam hat uzunluğumuz 37,5 kilometreye çıktı" ifadelerini kullandı.
'TAKSİM-İSTANBUL HAVALİMANI ARASI 41 DAKİKA OLACAK'
Uraloğlu, tamamlanan proje ile Gayrettepe- İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 30 dakika, Göktürk-Mahmutbey arası seyahat süresinin 38 dakika, Tekstilkent- İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 45 dakika, Taksim- İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 41 dakika, Taksim- Göktürk arası seyahat süresinin 26 dakika ve 4'üncü Levent- İstanbul Havalimanı arasının ise 35 dakika olacağını bildirdi.
Hizmete açılacak Gayrettepe İstasyonu'nun 72 metre derinliğiyle hattın en derin istasyonu olma özelliğine sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bu istasyonumuzun inşası için 66 bin 577 metreküp beton imalatını tamamladık. 22 bin 824 metrekare kapalı alan inşa ettik. 32 adet yürüyen merdiven ile 8 asansör planladık.
Hattımız vatandaşlarımıza sağladığı hızlı ve konforlu ulaşım imkanının yanı sıra mimari detaylarıyla da İstanbul'umuza yakışan ikonik mekanlar kazandırıyor.
Bu istasyonun da hizmete alınmasıyla havalimanı metro hattımız metrobüs ve M2 Yenikapı- Hacıosman metrosuyla entegre olacak, hattın erişilebilirlik fonksiyonu gelişecek, aynı zamanda Şişli ve Beşiktaş da Kağıthane ve Eyüp ilçelerine metro ile bağlanmış olacak" değerlendirmesinde bulundu.