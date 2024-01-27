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THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi tarihi! | 2024 Yenişehir, Arnavutköy KURA SONUÇ listesi açıklandı mı?

İstanbul'un gözde bölgelerinden Arnavutköy'de hayata geçirilen THY Emlak Konut projesinde, ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yapılan açıklamaya göre, Yüzde 20 peşinat ve 120 ay vade ile uygun ödeme koşulları sunulan 1+1, 2+1, 3+1 dairelerin kura çekimi için geri sayım başladı. Peki, THY Emlak Konut Kura tarihi ne zaman? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 20:55 Güncelleme 27 Ocak 2024, 20:56
THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi tarihi! | 2024 Yenişehir, Arnavutköy KURA SONUÇ listesi açıklandı mı?

Toplamda 12 bin 500 adet konutun temel atma işlemleri başlamış durumda. Projeye yoğun ilginin olduğu belirtilirken, başvuruların 2 Haziran tarihinde sona erdiği de bilinenler arasında yer alıyor. Özellikle gençlere ayrılan kontenjanın dikkat çektiği proje, mega kent İstanbul'un hızla gelişen Arnavutköy bölgesinde yer alıyor.

THY Emlak Konut 1+1 daire ödeme planıTHY Emlak Konut 1+1 daire ödeme planı

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY EVLERİ TESLİM TARİHİ

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat geçtiğimiz günlerde inşaat alanını ziyaret ettiktn sonra Mayıs-Haziran 2025 tarihinde 3 bin adedin teslim edileceğini ifade etti.

THY Emlak Konut 2+1 daire ödeme planıTHY Emlak Konut 2+1 daire ödeme planı

Bolat'ın açıklaması şu şekilde;

"Gelişimini yerinde gördüğüm Arnavutköy'deki Emlak Konut GYO ile birlikte yaptığımız proje ilk müjdemdi. Birinci ve ikinci etap olarak yapımına başlanan yaklaşık 3 bin konut 2025 yılının Mayıs ve Haziran aylarında teslim edilmeye başlayacak. Örnek daireler ise birkaç ay içinde hazır olacak. Videoda da görüleceği üzere çoğu binanın temeli kazılmış ve %60'ının temeli atılmış. Birkaç ay içinde birçoğunun tuğlaları örülmeye başlayacak. Ben de kabası biten bir binanın üst katına çıkarak hem tüm proje alanını gördüm hem de diğer etapların konumuyla ilgili bilgi aldım."

THY Emlak Konut 3+1 daire ödeme planıTHY Emlak Konut 3+1 daire ödeme planı

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY ÖZELLİKLERİ

1- Toplam inşaat alanı: 1.842.549 m2

2- Toplam konut sayısı: 12.456 adet

3- İstanbul Havalimanı'na mesafe: 5,5 Km

4- 2024 Mart ayında örnek daireler görülmeye hazır olacak

5- İlk etap teslim tarihi: Mayıs-Haziran 2025

THY EMLAK KONUT KURA SONUÇ TARİHİ NE ZAMAN?

THY Emlak Konut kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Arnavutköy Yenişehir Evleri Kura çekilişi tarihinin resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor. Tarih belli olduğunda haberimizde yer alacak.

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