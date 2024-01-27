SON DAKİKA I Sabiha Gökçen-Riyad seferini yapan uçak Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı

İstanbul - Riyad seferini yapmak üzere Sabiha Gökçen havalimanından saat 21.15'te kalkış yapan Pegasus Havayollarına ait TC-RDG tescilli Airbus 321 tipi uçağın, kalkıştan bir süre sonra bazı yolcular kargo bölümünden bazı sesler duyulduğu iddia edildi.