2 saatlik ev temizliği 45 dakikaya düşecek! Bu yöntemleri 40 yıllık ev hanımları bile bilmiyor

Uzmanların sırlarıyla donatılmış temizlik hileleri, ev işlerinizi kolaylaştıracak ve daha hijyenik bir yaşam alanı sunacak. Banyo perdesinden diş fırçalarına, fayans aralarından yatağınıza kadar birçok alanda işinizi kolaylaştıracak pratik çözümler...
PERDELERİNİZ IŞILDASIN
Perdelerinizin yeni gibi görünmesini istiyorsanız, hidrojen peroksit ve su karışımı ile yıkayın. Bu yöntemle perdeniz pırıl pırıl olacak.
DİŞ FIRÇASINI TERTEMİZ YAPMA YÖNTEMİ
Diş fırçalarınızda bulunan mikroplardan kurtulmak için, sirkeli su içinde bekletip daha sonra durulayın. Bu sayede diş fırçanızı doğru bir şekilde dezenfekte etmiş olacaksınız.
MİKROPLARDAN ARINMIŞ TEMİZLİK SÜNGERİ
Süngerinizi sıcak su ve sirke karışımında bekletin. Bu işlemin ardından süngeriniz hem temiz hem de mikroplardan arınmış olacaktır.
FAYANS ARALARINI BEYAZLATMA
Fayans aralarındaki kirleri temizlemek için basit bir yöntem: Beyaz mumu fayans aralarına sürün. Bu sayede fayans araları bembeyaz olacaktır.