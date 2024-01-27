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2 saatlik ev temizliği 45 dakikaya düşecek! Bu yöntemleri 40 yıllık ev hanımları bile bilmiyor

Ev temizliği zorlu bir görev gibi görünebilir, ancak uzmanların sırlarıyla bu iş daha kolay hale geliyor! Bu temizlik hileleri, evinizi parlatmanın ve mikroplardan arındırmanın şaşırtıcı yollarını sunuyor. Banyo perdesinden diş fırçasına, fayans aralarından yatağa kadar birçok alanda işinizi kolaylaştıracak bu ipuçları, temizlik rutininizi baştan aşağı değiştirecek. İşte o temizlik hileleri...

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Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 20:02 Güncelleme 27 Ocak 2024, 20:02
2 saatlik ev temizliği 45 dakikaya düşecek! Bu yöntemleri 40 yıllık ev hanımları bile bilmiyor

Uzmanların sırlarıyla donatılmış temizlik hileleri, ev işlerinizi kolaylaştıracak ve daha hijyenik bir yaşam alanı sunacak. Banyo perdesinden diş fırçalarına, fayans aralarından yatağınıza kadar birçok alanda işinizi kolaylaştıracak pratik çözümler...

PERDELERİNİZ IŞILDASIN

Perdelerinizin yeni gibi görünmesini istiyorsanız, hidrojen peroksit ve su karışımı ile yıkayın. Bu yöntemle perdeniz pırıl pırıl olacak.

DİŞ FIRÇASINI TERTEMİZ YAPMA YÖNTEMİ

Diş fırçalarınızda bulunan mikroplardan kurtulmak için, sirkeli su içinde bekletip daha sonra durulayın. Bu sayede diş fırçanızı doğru bir şekilde dezenfekte etmiş olacaksınız.

MİKROPLARDAN ARINMIŞ TEMİZLİK SÜNGERİ

Süngerinizi sıcak su ve sirke karışımında bekletin. Bu işlemin ardından süngeriniz hem temiz hem de mikroplardan arınmış olacaktır.

FAYANS ARALARINI BEYAZLATMA

Fayans aralarındaki kirleri temizlemek için basit bir yöntem: Beyaz mumu fayans aralarına sürün. Bu sayede fayans araları bembeyaz olacaktır.

KARBONATLA TEMİZ YATAK:

Yatağınızı temizlemek için üzerine bolca karbonat dökün. 10 dakika beklettikten sonra elektrik süpürgesi ile süpürün. Yatağınız hem temizlenmiş hem de kötü kokulardan arınmış olacaktır.

YARIM LİMON MUCİZESİ

Ocaktaki lekeleri çıkarmak için yarım limonu kullanın. Yarım limonla lekeleri ovalayarak ocağınızı pırıl pırıl hale getirebilirsiniz.

KARBONAT VE SİRKE İKİLİSİ

Tavada ve çelik tenceredeki lekeleri çıkarmak için bir bardak su, iki çorba kaşığı karbonat ve yarım su bardağı sirkeyi karıştırın. Bu karışımı tavaya döküp 10 dakika kaynatın. Hem lekeler hem de kireç yok olacak.

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