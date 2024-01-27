2 saatlik ev temizliği 45 dakikaya düşecek! Bu yöntemleri 40 yıllık ev hanımları bile bilmiyor

Uzmanların sırlarıyla donatılmış temizlik hileleri, ev işlerinizi kolaylaştıracak ve daha hijyenik bir yaşam alanı sunacak. Banyo perdesinden diş fırçalarına, fayans aralarından yatağınıza kadar birçok alanda işinizi kolaylaştıracak pratik çözümler...

PERDELERİNİZ IŞILDASIN Perdelerinizin yeni gibi görünmesini istiyorsanız, hidrojen peroksit ve su karışımı ile yıkayın. Bu yöntemle perdeniz pırıl pırıl olacak. DİŞ FIRÇASINI TERTEMİZ YAPMA YÖNTEMİ Diş fırçalarınızda bulunan mikroplardan kurtulmak için, sirkeli su içinde bekletip daha sonra durulayın. Bu sayede diş fırçanızı doğru bir şekilde dezenfekte etmiş olacaksınız.