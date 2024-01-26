Recep ayının 15. günü ne zaman 2024? Recep ayının 15. gecesi kılınacak namaz nedir, kaç rekattır? Fazileti, duaları...

İslam dünyası " Recep ayının 13, 14, 15. günü ne zaman 2023? Eyyamı biyd orucu ne zaman tutulacak? Recep ayı ibadetleri neler?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Mübarek üç aylar idrak edilirken, ibadetler yapılırken Recep ayı ile ilgili bilgiler de merak edilmeye başlandı ve Eyyamı biyd orucu ile ilgili ayrıntılar öğrenilmek isteniyor. Haberimizden tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

RECEP AYININ 15. GECESİ FAZİLETİ

Recep ayının 13, 14 ve 15 oruçları olarak bilinen Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.

Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).