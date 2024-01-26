İngiliz şirketine Türk CEO! Tufan Erginbilgiç şirketin hisselerini yüzde 220 değer kazandırdı: Dev firmalar da transfer teklifinde bulundu

Bir İngiliz otomobil markası 2022'de büyük düşüş yaşadı. CEO Warren East'ı görevden aldı. Tufan Erginbilgiç'i atadı. Ve Müthiş Türk, 1 Ocak 2023'te göreve başladı.
Bir İngiliz otomobil markası 2022'de büyük düşüş yaşadı. CEO Warren East'ı görevden aldı. Tufan Erginbilgiç'i atadı. Ve Müthiş Türk, 1 Ocak 2023'te göreve başladı.
Çalışanlara özgürlük tanıdı. Yeni projeler yaptı. Şirket gelirlerini arttırdı. Hisseler yüzde 220 fırladı. İngiliz otomobil markasının değeri 32 milyar Dolar'a çıktı. Erginbilgiç'e teklif yağmaya başladı.