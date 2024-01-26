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İngiliz şirketine Türk CEO! Tufan Erginbilgiç şirketin hisselerini yüzde 220 değer kazandırdı: Dev firmalar da transfer teklifinde bulundu

Tufan Erginbiliç geçen yıl bir araba markasının CEO'su oldu. Hemen işe koyuldu. İşçilerle el ele tutuştu. Birbirinden farklı projeler sundu. Şirketi uçurdu. Dev firmalar da transfer teklifinde bulundu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Ocak 2024 Güncelleme 26 Ocak 2024, 07:00
İngiliz şirketine Türk CEO! Tufan Erginbilgiç şirketin hisselerini yüzde 220 değer kazandırdı: Dev firmalar da transfer teklifinde bulundu

Bir İngiliz otomobil markası 2022'de büyük düşüş yaşadı. CEO Warren East'ı görevden aldı. Tufan Erginbilgiç'i atadı. Ve Müthiş Türk, 1 Ocak 2023'te göreve başladı.

Çalışanlara özgürlük tanıdı. Yeni projeler yaptı. Şirket gelirlerini arttırdı. Hisseler yüzde 220 fırladı. İngiliz otomobil markasının değeri 32 milyar Dolar'a çıktı. Erginbilgiç'e teklif yağmaya başladı.

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