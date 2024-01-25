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Milyonlarca araç sahibi dikkat! Plakası böyle olanlar 2 bin 647 TL ceza ödüyor! Üstüne hapis cezası var! Sıkı denetim başladı

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni plaka düzenlemesi, araç sahipleri için önemli değişiklikler getiriyor. Bu düzenleme ile birlikte, APP plakaların kullanımı yasaklanmış durumda. İşte bu yeni düzenlemenin detayları:

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Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 11:53 Güncelleme 25 Ocak 2024, 12:32
Milyonlarca araç sahibi dikkat! Plakası böyle olanlar 2 bin 647 TL ceza ödüyor! Üstüne hapis cezası var! Sıkı denetim başladı

Yeni düzenleme, sahte plaka üretimini engellemeyi amaçlıyor. Bundan böyle, yeni tescil edilen veya plaka yenileme işlemi yapan araç sahiplerine karekodlu plakalar verilecek. Bu plakalar, daha yüksek güvenlik önlemleri içeriyor ve sahteciliği önlemeye yardımcı oluyor.

APP Plakaların Yasaklanma Sebebi

APP plakalar, genellikle merdiven altı üreticiler tarafından üretilen ve sahtecilik amacıyla kullanılan plakalardır. Gerçek plakalarla benzer görünümlere sahip olmalarına rağmen, bu plakalar üzerinde herhangi bir güvenlik önlemi bulunmuyor. Dolayısıyla, APP plakalar hırsızlık, araç satışlarında sahtecilik gibi yasadışı faaliyetlerde kullanılabiliyor.

Yeni düzenleme ile APP plakaların kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu sayede, sahte plaka kullanımının yanı sıra, gerçek plaka sahiplerinin mağduriyet yaşamasının da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Sahte Plaka Kullanmanın Cezai Yaptırımları

Sahte plaka kullananlar için ciddi cezai yaptırımlar söz konusu. Bu plakaları kullanan kişiler, 32 bin 170 TL para cezasına ve 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

APP kullanmak suçtur ve cezai yaptırımları mevcuttur. APP kullanmaya devam edenlere 2 bin 647 lira ceza veriliyor.

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