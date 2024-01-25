Milyonlarca araç sahibi dikkat! Plakası böyle olanlar 2 bin 647 TL ceza ödüyor! Üstüne hapis cezası var! Sıkı denetim başladı

Yeni düzenleme, sahte plaka üretimini engellemeyi amaçlıyor. Bundan böyle, yeni tescil edilen veya plaka yenileme işlemi yapan araç sahiplerine karekodlu plakalar verilecek. Bu plakalar, daha yüksek güvenlik önlemleri içeriyor ve sahteciliği önlemeye yardımcı oluyor.

APP Plakaların Yasaklanma Sebebi APP plakalar, genellikle merdiven altı üreticiler tarafından üretilen ve sahtecilik amacıyla kullanılan plakalardır. Gerçek plakalarla benzer görünümlere sahip olmalarına rağmen, bu plakalar üzerinde herhangi bir güvenlik önlemi bulunmuyor. Dolayısıyla, APP plakalar hırsızlık, araç satışlarında sahtecilik gibi yasadışı faaliyetlerde kullanılabiliyor.