Kalp krizini taklit eden hastalık: Dünyadaki 7’nci vaka Türkiye’den! Mete Karan tarihe geçti

BİR TALİHLİYE 1.2 MİLYON

5+1 BİLEN bir kişi, bir milyon 236 bin lira kazandı. 5 bilenler 9 bin 464'er, 4+1 bilenler bin 221'er, 4 bilenler 113'er, 3+1 bilenler 64'er, 3 bilenler 18'er, 2+1 bilenler 26'şar, 1+1 ve 0+1 bilenler 12'şer lira alacak.

TELEF'ON BİN DOLAR'

İzlanda usulü yoğurt şirketi Siggi's Dairy, ilginç bir "dijital detoks" kampanyası başlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen yarışmada seçilecek kişilerden bir ay süreyle cep telefonlarını bir kez bile ellerine almaması isteniyor. Bunu başarana 10 bin dolar verilecek. Son 48 saatte yarışmaya katılmak için 6 bin kişinin başvuru yaptığına dikkat çekildi.



'DERİ'N PLAN

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, dolandırıcıların 200 liraya satın aldığı eskimiş davul derilerini, üzerine işlem yaparak, '10 sayfalık ceylan derisinden İncil' şeklinde verdikleri ilanla 15-20 milyon liraya sattığını söyledi. Yetkililer, bu konuda vatandaşların dikkatli olmasını istedi.



BOEING DÜŞTÜ

ABD'de 5 Ocak'ta Alaska Hava Yolları'na ait Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçağı, havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı. Dün de Delta Hava Yolları'na ait Boeing 757 tipi yolcu uçağının burun tekerleği, Atlanta'da kalkış esnasında koptu. Şirketin hisseleri de 20 günde yüzde 20 düştü!

BIDEN'DAN KONGRE'YE F-16 MEKTUBU

ABD medyası ve İngiliz haber ajansı Reuters, ABD Başkanı Biden'ın ABD Kongresi'ne Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışının onaylanması için bir mektup gönderdiğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Biden yönetiminin Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosunun modernizasyonunu desteklediğini ancak ABD Kongresi'nin satış konusunda kilit bir rol oynadığını belirtti.



ESİR UÇAĞINA ROKET

Rusya Savunma Bakanlığı, içerisinde 65 Ukraynalı askeri esirin de bulunduğu İl-76 tipi uçağın Belgorod bölgesinde düştüğünü bildirdi. Uçaktaki mürettebatla birlikte 74 kişiden kurtulan olmadığı kaydedildi. Bu arada kazadan yaklaşık bir saat önce roket saldırısı alarmı verildiği, uçağın bir roket ile vurulmuş olabileceği ihtimalini akıllara getirdi.



DEMİRTAŞ ANNESİNE UÇTU

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'da hastaneye kaldırılan annesi Sadiye Demirtaş'ı görmesi için önceki akşam saat 20.00'de özel uçakla kente getirildi. Demirtaş, annesi ile yaklaşık 3.5 saat görüştükten sonra tekrar cezaevine nakledildi. Bu ziyaret nedeniyle çok sayıda özel harekat polisi, jandarma ekipleri ve zırhlı araçlar, hastanenin normal girişi ve acil çıkışında hazır bekletildi.



ŞANGAY'DA TÜRK GEMİSİ BATTI

Çin Şangay açıklarında içinde 16 Türk denizcinin de bulunduğu OMEGA adlı gemi, kötü hava şartları nedeniyle MIRABELLA isimli gemiyle çarpıştı. Pruva kısmında hasar oluşan OMEGA gemisi, battı. Gemiyi can filikaları ile terk eden 21 denizci bir gemi ile denizden alındı. Mürettebatın olay sırasında uyuduğu ortaya çıktı. Geminin Karadeniz'den geçerek Çin'e demir taşıdığı anlaşıldı.

GÜNEŞ SAATİ

Hatay'da 17 aylık SMA hastası Güneş için yardım kampanyası başlatıldı. Anne Gülben Aydın, çağrı yaptı: Yavrumu yaşatın!



SPECIAL RAPOR

Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu NSA ile CIA, ilginç bir rapor hazırladı: İsrail, boşa vakit harcıyor. Hamas'ı yok edemez.